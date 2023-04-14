Ракова: за месяц работы врачи флагманского центра Склифа спасли более трех тысяч жизней

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более трех тысяч пациентов получили помощь во флагманском центре НИИ скорой помощи имени Склифосовского за первый месяц его работы. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросом соцразвития Анастасия Ракова.

"За месяц врачи флагмана спасли более 3 тысяч человек. В том числе хирурги центра выполнили около 700 экстренных операций, из них порядка 20 – в уникальных гибридных операционных, где могут одновременно работать хирурги разных специальностей", – поделилась вице-мэр.

Кроме того, за это время в центре провели свыше 10 тысяч различных исследований, в том числе почти 5 тысяч рентгенографий, 3,5 тысячи УЗИ, 2 тысячи КТ, 300 магнитно-резонансных томографий.

Чаще всего пациенты поступали с различными травмами. На них пришлась треть всех случаев. 20% пациентов поступали с острыми хирургическими патологиями, например аппендицитом или панкреатитом. А на случаи сердечно-сосудистых заболеваний пришлось 10% всех госпитализаций.

Сергей Собянин открыл флагманский центр при НИИ Склифосовского в январе этого года. Мэр отмечал, что новый корпус позволит медучреждению увеличить объем оказания помощи в 1,5 раза. 7 марта центр начал принимать первых пациентов.



Флагманский центр НИИ скорой помощи Склифосовского начал прием пациентов

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