Объекты Центра имени Кулакова ввели в эксплуатацию после реконструкции

Фото: телеграм-канал "Департамент градостроительной политики Москвы"

В Обручевском районе Москвы после реконструкции ввели в эксплуатацию отделения Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"Объект расположен на юго-западе столицы по адресу улица Академика Опарина, владение 4. Во время реконструкции возведена трехэтажная надстройка над двухэтажным корпусом центра, обустроен отапливаемый надземный переход, также в надстройке мансардного типа создан ресурсный центр библиотеки", – рассказал глава ведомства Сергей Левкин.

В надстроенной части здания расположатся консультативно-поликлиническое отделение на 50 посещений в смену, стационар на 18 коек, операционные, лаборатория, административные помещения, а также симуляционный центр с конференц-залом. Между тем надземный переход обеспечивает связь между отделениями главного корпуса, а также сообщение с новыми зданиями центра.

Что касается ресурсного центра библиотеки, то он также находится в надстроенной части здания на третьем этаже. Недалеко от ресурсного центра расположены основные помещения библиотеки.

Ранее в столице флагманский центр НИИ скорой помощи имени Склифосовского начал принимать первых пациентов. Центр оснастили медицинской техникой последнего поколения, а врачи медучреждения прошли обучение по уникальной программе, изучили алгоритмы действий по каждому экстренному случаю.



Флагманский центр НИИ скорой помощи имени Склифосовского начал прием пациентов

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