Собянин: высокотехнологичную медпомощь в Москве получают свыше 100 тыс человек в год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Высокотехнологичную медицинскую помощь в Москве получают свыше 100 тысяч человек в год, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

По его словам, это критически важная область современного здравоохранения. Он напомнил, что трансплантации органов и тканей, эндопротезирование суставов конечностей и участков сосудистого русла, сложные хирургические операции и другие уникальные технологии позволяют поставить на ноги и обеспечить полноценную жизнь в случаях, когда другие методы лечения оказываются бессильны.

Мэр добавил, что от доступности ВМП зависит продолжительность жизни, уровень смертности и качество жизни. Он рассказал, что активное развитие высокотехнологичной медицинской помощи в России началось четверть века назад, но сперва она воспринималась как абсолютный эксклюзив, возможный только в крупнейших научных центрах.

В подтверждение своих слов Собянин подчеркнул, что еще в 2010 году в Москве выполнили всего лишь 33 тысячи высокотехнологичных вмешательств. Причем 94% из них пришлось на федеральные медицинские центры.

"Когда в 2011 году мы разрабатывали проект программы модернизации здравоохранения, то одной из важнейших задач я поставил увеличение объемов высокотехнологичной медицинской помощи в обычных городских стационарах. Причем не отдельных профилей, а по всему спектру возможных вмешательств", – рассказал мэр.

Он отметил, что под решение этой задачи город закупил десятки тысяч единиц современного оборудования – КТ, МРТ, ангиографы, гамма-нож, роботы DaVinci, робот для эндопротезирования. В итоге полностью переоборудовали сотни операционных. Тысячи врачей прошли дополнительное обучение и тренировочные программы.

В результате к началу 2023 года в программу оказания высокотехнологичной медпомощи смогли включить 45 стационаров столицы. Число профилей ВМП в городе выросло с 6 до 21 направления, а число пролеченных пациентов удалось увеличить в 50 раз: с двух до более 100 тысяч человек ежегодно.

Мэр отметил, что для правительства Москвы обеспечение доступности и качества высокотехнологичной медпомощи остается приоритетной задачей, и пообещал, что по мере появления новых технологий их будут включать в программу ВМП для москвичей.

Ранее Сергей Собянин рассказал об активном развитии системы здравоохранения Москвы. По словам мэра, в 2023 году в столице завершат строительство флагманских центров на территории больниц имени Буянова и Боткина, а также ГКБ № 15 имени Филатова.

Также планируется завершить работы в лечебно-диагностическом комплексе ИКБ № 1, в детском корпусе и корпусе лучевой терапии больницы в Коммунарке. Будет достроен лечебно-диагностический комплекс МКНЦ имени Логинова.

Собянин добавил, что каждый новый объект здравоохранения оснащается современным оборудованием и передовыми цифровыми технологиями.

Собянин рассказал о городской программе поддержки научных разработок в сфере медицины

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