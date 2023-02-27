Собянин рассказал, какие поликлиники и больницы построят в Москве в 2023 году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал об активном развитии системы здравоохранения Москвы. Об этом мэр столицы сообщил в своем телеграм-канале.

По словам мэра, в 2023 году в столице завершат строительство флагманских центров на территории больниц имени Буянова и Боткина, а также ГКБ № 15 имени Филатова.

Также планируется завершить работы в лечебно-диагностическом комплексе ИКБ № 1, в детском корпусе и корпусе лучевой терапии больницы в Коммунарке. Будет достроен лечебно-диагностический комплекс МКНЦ имени Логинова.

Кроме того, завершатся работы в подстанции скорой помощи в Щербинке и в около десяти поликлиниках в разных округах Москвы.

"Например, флагманский центр в больнице имени Буянова готов уже на 80%", – отметил Собянин.

Мэр уточнил, что в данном центре будет работать приемное отделение с четкой системой распределения пациентов диагностического отделения. Кроме того, будут действовать высокотехнологичный операционный блок, лучевая диагностика, реанимация и другие отделения.

В 2023 году планируется начать возведение детско-взрослой поликлиники в Некрасовке. Также будет начато строительство детской поликлиники в Зеленограде и стоматологической поликлиники в Перове. В районе Царицыно в этом году приступят к возведению подстанции скорой помощи.

Собянин добавил, что каждый новый объект здравоохранения оснащается современным оборудованием и передовыми цифровыми технологиями.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что строительство трех флагманских медицинских центров в Москве могут завершить в 2023 году.

По его словам, за последние 11 лет в Москве возвели почти 130 поликлиник, станций скорой помощи и больничных корпусов. Сейчас в городе работают над еще несколькими объектами здравоохранения. В их числе – современные флагманские центры на базе больниц.



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