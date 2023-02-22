Бочкарев: еще три флагманских медицинских центра построят в Москве до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Строительство трех флагманских медицинских центров в Москве могут завершить в 2023 году. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, за последние 11 лет в Москве возвели почти 130 поликлиник, станций скорой помощи и больничных корпусов. Сейчас в городе работают над еще несколькими объектами здравоохранения. В их числе – современные флагманские центры на базе больниц.

Бочкарев рассказал, что подобные центры построят на базе медучреждений имени Боткина, № 15 имени Филатова, а также имени Буянова.

"Строительная готовность первых двух комплексов составляет 80%, а третьего – почти 70 %. Таким образом, все три центра будут возведены уже в этом году", – заявил он.

Между тем руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что во всех медучреждениях появится современное и передовое оборудование. Он отметил, что прием пациентов будет проходить по принципу триажа с разделением на "красную", "желтую" и "зеленую" категории. В зависимости от уровня пациентам будут предоставлять необходимую помощь.

Руководитель департамента подчеркнул, что деятельность нового приемного отделения будет осуществляться по принципу "врач – к пациенту", где последним не нужно перемещаться из кабинета в кабинет, так как медики сами будут проводить обход.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в столичном районе Южное Медведково появилась новая поликлиника. Там помощь будут получать свыше 16 тысяч детей и подростков. Медучреждение оснастили современным оборудованием, в том числе новым цифровым рентген-аппаратом.

Собянин рассказал о городской программе поддержки научных разработок в сфере медицины

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