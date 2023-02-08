Собянин рассказал об итогах работы службы персональных помощников для онкобольных

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Проект "Персональный помощник" для онкобольных продемонстрировал хорошие результаты, Москва продолжит его реализацию. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Проектом предполагается бережное сопровождение пациентов с онкологией с помощью персональных помощников. По словам мэра, за 2,5 года работы службой воспользовались свыше 120 тысяч человек.

"Помощь пациентам в Москве оказывают больше 80 специалистов: записывают на прием к врачу и исследования, напоминают о визите и прочее. Контакт персонального помощника пациент при желании получает в поликлинике вместе с направлением к врачу-онкологу", – поделился Собянин.

Мэр добавил, что в этом заключается основа нового московского стандарта онкопомощи. Пациентам предоставляют всю необходимую поддержку с момента подозрения на болезнь и до регулярного наблюдения после лечения.

Ранее Собянин подвел итоги нового московского стандарта онкологической помощи в столице. Он напомнил, что внедрение проекта началось еще в 2019 году. По словам мэра, выявление рака на ранних стадиях выросло до 65%, в то время как на нулевой стадии – в 3,5 раза.

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