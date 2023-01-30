Сергей Собянин открыл новую поликлинику на Дмитровском шоссе

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москв/Владимир Новиков

Сергей Собянин открыл новую детско-взрослую поликлинику на Дмитровском шоссе. Градоначальник уточнил, что здание построили по новым московским стандартам.

Мэр Москвы рассказал, что в этом районе находятся старые и небольшие поликлиники. При этом район развивается. Из-за этого, пояснил Собянин, было принято решение построить новую поликлинику хорошего уровня.

Строительство медучреждения начали в первом квартале 2021 года, а финансирование осуществлялось за счет адресной инвестиционной программы. Первых пациентов медучреждение примет уже в марте этого года.

Площадь семиэтажного здания составляет 15 тысяч квадратных метров. Там разместят филиалы консультативно-диагностического центра № 6, детской поликлиники № 86. Медицинскую помощь в поликлинике смогут получить 66 тысяч жителей района. Медучреждение рассчитано на 750 посещений в смену.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в Москве заработал флагманский центр больницы имени В. В. Вересаева. Она добавила, что в первые дни работы центра почти 20% пациентов нужна была реанимационная помощь, также 45% находились в состоянии средней тяжести, а 35% – в удовлетворительном состоянии.



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