Собянин рассказал о росте производства медоборудования в Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин заявил о росте производства медицинского оборудования в Москве. Об этом мэр написал в своем телеграм-канале.

"Производство медицинского оборудования в Москве за 11 месяцев 2022 года выросло больше чем на треть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего", – сообщил он.

По словам мэра, на сегодняшний день более ста предприятий в столице занимаются выпуском наборов первой помощи, пульсоксиметров, аппаратов искусственной вентиляции легких. Кроме того, производства выпускают изделия для остановки кровотечений, сердечно-легочной реанимации и специальную медицинскую мебель.

"Несколько лет назад мы сделали ставку на поддержку промышленности, в том числе производителей лекарств и медоборудования", – отметил Собянин.

Мэр уточнил, что поддержка предприятий включает более 20 разных инструментов. Например, осуществляется помощь в подборе участка размещения промышленного производства, выделение льготных кредитов и целевых субсидий. Собянин добавил, что такая поддержка приносит соответствующие результаты.

Чтобы получить помощь компании, могут обратиться по номеру телефона +7 (495) 630-00-00 или по электронной почте industrysupport@mos.ru.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что масштабная программа обновления медицинских учреждений столицы "Моя поликлиника" охватила половину амбулаторного звена Москвы.

По словам мэра, в ходе комплексной реконструкции здания поликлиник практически полностью перестраивают. Кроме того, оснащают самым передовым оборудованием, включая рентгеновские аппараты, аппараты УЗИ экспертного класса и другие.



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