Собянин рассказал о масштабной программе обновления московской системы здравоохранения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Масштабная программа обновления медицинских учреждений столицы "Моя поликлиника" охватила половину амбулаторного звена Москвы, сообщил Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

По словам мэра, в ходе комплексной реконструкции здания поликлиник практически полностью перестраивают. Там создают новые фасады, меняют инженерные коммуникации, внутренние перегородки и стяжки пола, лифты, системы вентиляции и кондиционирования, дверные и оконные блоки, заново выполняют отделку помещений.

Поликлиники оснащают самым передовым оборудованием, включая рентгеновские аппараты, аппараты УЗИ экспертного класса и другие.

"Остается один остов, строится новая поликлиника – по новым стандартам, с новой логистикой, с новой планировкой помещений, с новым оборудованием, с пациентоориентированной средой, с комфортом и для пациентов, и для врачей", – сказал Собянин.

Он подчеркнул, что остальные поликлиники тоже модернизируют. В них внедряются новые технологии, медицинские системы, оборудование, современная логистика.

Ранее Собянин открыл скоропомощной стационарный комплекс при городской клинической больнице имени Вересаева. По словам мэра, его работа повысит качество экстренной медицинской помощи в Москве.

Собянин напомнил, что в 2023 году в столице заработают еще пять аналогичных стационаров, которые возьмут на себя большую часть нагрузки на систему экстренной медпомощи, обслуживая порядка миллиона пациентов в год. Такие медучреждения, считает он, позволят повысить скорость принятия решений и, соответственно, качество оказываемой помощи.

Градоначальник добавил, что в скоропомощном комплексе при ГКБ имени Вересаева будут работать не только врачи, но и психологи, администраторы, группы социальной поддержки. Он также выразил признательность медикам, которые прошли специальное обучение в рамках программы внедрения новых стандартов.

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