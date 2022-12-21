Собянин выступил в Мосгордуме с отчетом о работе правительства Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В среду, 21 декабря, Сергей Собянин выступил в дистанционном режиме в Московской городской думе с ежегодным отчетом о результатах деятельности столичного правительства.

Свое выступление градоначальник начал со слов о том, что столица достойно пережила коронавирус и справилась со всеми испытаниями.

Экономика и производство

Мэр отметил, что столичная экономика успешно преодолела череду кризисов. По его словам, на полках магазинов в настоящее время можно найти много качественных продуктов отечественного производства.

За время санкционных испытаний в городе открыли около 500 новых точек быстрого питания.





Сергей Собянин мэр Москвы Мы не только сохранили эконом потенциал Москвы, но и серьезно продвигаемся вперед.

Также градоначальник отметил успехи в других областях. Так, рост столичной обрабатывающей промышленности составляет свыше 10%, в Москве было возведено 12 миллионов квадратных метров недвижимости, а уровень безработицы составляет 0,4%, то есть ниже, чем в начале 2022 года.

По словам Собянина, за этот год количество предприятий малого бизнеса (МСП) возросло на 7%. Город планирует увеличить объемы поддержки инвестиционных проектов в 2023 году. Мэр также добавил, что понадобилось всего полгода, чтобы возобновить производство на заводе "Москвич".

Кроме того, в столице ведутся работы по созданию крупнейшего в России фармацевтического кластера.





Сергей Собянин мэр Москвы В Москве создается один из крупнейших в стране фармкластеров. Строятся новые современные заводы по производству важнейших и жизненно необходимых лекарств и препаратов.

Москва также продолжает реализацию крупнейших проектов создания новой производственной инфраструктуры.

Социальное развитие

Говоря о социальной направленности политики города, градоначальник подчеркнул, что в будущем году она будет увеличена.

"Победа заключается не только в военных успехах, но и в том, чтобы сохранить привычный ритм жизни города, обеспечить реализацию программ развития, своевременно позаботиться о тех, кому нужна наша поддержка", – отметил он.

С 1 января, по его словам, проведут индексацию социальных выплат и доплат к пенсиям горожан, а также продолжится работа над развитием проекта "Московское долголетие".

Собянин отметил, что следующие два года станут временем беспрецедентного обновления сферы здравоохранения. В городе планируют реконструировать 201 поликлинику и возвести 30 новых медучреждений в тех районах, где их не хватает.

В будущем году, по словам мэра, в Москве построят новый комплекс инфекционной больницы № 1, а в 2024 году новый комплекс зданий станет частью 62-й онкологической больницы.

Сергей Собянин рассказал и развитии столичного образования. По его словам, школы города входят в топ-5 в мире по уровню читательской, математической и компьютерной грамотности.

Москва продолжит работу по улучшению школьной подготовки учеников к ЕГЭ, так как не все семьи имеют возможность платить за репетиторов, отметил глава города.

Также он рассказал, что в сентябре этого года в детские сады Москвы пришли 1 миллион 600 тысяч ребят, что является абсолютным рекордом.





Сергей Собянин мэр Москвы Новый, 2023 год будет непростой год, но я верю в Москву, верю в москвичей, мы живем в лучшем городе земли.

По его словам, в текущем году был в целом завершен один из крупнейших культурных проектов последнего десятилетия "Искусство – детям".

Кроме того, за год доля памятников в неудовлетворительном состоянии сократилась в городе в девять раз.

Транспорт

Мэр Москвы рассказал и о модернизации транспортной системы города. Он отметил, что главным событием в этой сфере в следующем году станет завершение строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Также в 2023 году завершат создание МЦД-З и МЦД-4. Всего на новых московских диаметрах будет 80 станций, 32 из которых станут пересадочными узлами.

В следующем году москвичам станет доступен новый вид транспорта – перевозки по Москве-реке на речных судах на электрической тяге.





Сергей Собянин мэр Москвы Таким образом, 2023 год для Москвы станет беспрецедентным в мировой практике развития городских транспортных систем.

Экология

Мэр рассказал, что за последние десять лет загрязнение воздуха уменьшилось почти вдвое. Это стало одним из лучших показателей среди крупнейших городов мира.

В текущем году, по его словам, в столице специалисты провели реабилитацию ряда крупнейших городских территорий. В Москве зеленые зоны занимают 50% территорий.



Строительство и благоустройство

В 2023–2025 годах, по словам Собянина, планируется возвести жилья по программе реновации в два раза больше, чем в предыдущие годы.





Сергей Собянин мэр Москвы В новых домах уже отпраздновали новоселье и находятся в процессе переезда 100 тысяч жителей пятиэтажек. Задача ближайших лет, после постройки и первых стартовых домов, выйти на более масштабные объемы.

Градоначальник подчеркнул, что в 2022 году было благоустроено 3 000 городских объектов. Также активно велась работа в рамках программы "Мой район".

СВО

Мэр в ходе своего выступления рассказал и об участии столицы в специальной военной операции (СВО) на Украине.

По его словам, городские предприятия оказывают значительную помощь Донецку и Луганску. Также столица направила участникам СВО свыше тысячи тонн гуманитарной помощи, а городские власти взяли под защиту семьи мобилизованных.





Сергей Собянин мэр Москвы Спасибо нашим воинам за мужество и героизм. Спасибо москвичам за сострадание и единство.

Он уточнил, что столица и ее жители постоянно помогают в решении бытовых вопросов участников спецоперации.

Ранее Собянин сообщил, что бюджет Москвы в 2023 году сохранит социальную направленность. Градоначальник принял решение об индексации соцвыплат на 10% с 1 января 2023 года.

В проекте городского бюджета на следующий год на меры соцподдержки заложены 591,5 миллиарда рублей.

До этого правительство Москвы одобрило прогноз социально-экономического развития столицы на 2023–2025 годы. По предварительным данным, среднегодовой рост ВРП в 2023–2025 годах составит около 2,8–3,3%.

Кроме того, в Москве отслеживается инвестиционная активность. По прогнозам специалистов, объем инвестиций в основной капитал к концу 2022 года составит 5,3 триллиона рублей. В период с 2023 по 2025 год инвестиции вырастут на 7,2–7,9%.



В столичной мэрии сообщили о запланированных доходах городского бюджета

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