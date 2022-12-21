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13:05

Мэр Москвы

Собянин выступил в Мосгордуме с отчетом о работе правительства Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В среду, 21 декабря, Сергей Собянин выступил в дистанционном режиме в Московской городской думе с ежегодным отчетом о результатах деятельности столичного правительства.

Свое выступление градоначальник начал со слов о том, что столица достойно пережила коронавирус и справилась со всеми испытаниями.

Экономика и производство

Мэр отметил, что столичная экономика успешно преодолела череду кризисов. По его словам, на полках магазинов в настоящее время можно найти много качественных продуктов отечественного производства.

За время санкционных испытаний в городе открыли около 500 новых точек быстрого питания.

Мы не только сохранили эконом потенциал Москвы, но и серьезно продвигаемся вперед.
Сергей Собянин
мэр Москвы

Также градоначальник отметил успехи в других областях. Так, рост столичной обрабатывающей промышленности составляет свыше 10%, в Москве было возведено 12 миллионов квадратных метров недвижимости, а уровень безработицы составляет 0,4%, то есть ниже, чем в начале 2022 года.

По словам Собянина, за этот год количество предприятий малого бизнеса (МСП) возросло на 7%. Город планирует увеличить объемы поддержки инвестиционных проектов в 2023 году. Мэр также добавил, что понадобилось всего полгода, чтобы возобновить производство на заводе "Москвич".

Кроме того, в столице ведутся работы по созданию крупнейшего в России фармацевтического кластера.

В Москве создается один из крупнейших в стране фармкластеров. Строятся новые современные заводы по производству важнейших и жизненно необходимых лекарств и препаратов.
Сергей Собянин
мэр Москвы

Москва также продолжает реализацию крупнейших проектов создания новой производственной инфраструктуры.

Социальное развитие

Говоря о социальной направленности политики города, градоначальник подчеркнул, что в будущем году она будет увеличена.

"Победа заключается не только в военных успехах, но и в том, чтобы сохранить привычный ритм жизни города, обеспечить реализацию программ развития, своевременно позаботиться о тех, кому нужна наша поддержка", – отметил он.

С 1 января, по его словам, проведут индексацию социальных выплат и доплат к пенсиям горожан, а также продолжится работа над развитием проекта "Московское долголетие".

Собянин отметил, что следующие два года станут временем беспрецедентного обновления сферы здравоохранения. В городе планируют реконструировать 201 поликлинику и возвести 30 новых медучреждений в тех районах, где их не хватает.

В будущем году, по словам мэра, в Москве построят новый комплекс инфекционной больницы № 1, а в 2024 году новый комплекс зданий станет частью 62-й онкологической больницы.

Сергей Собянин рассказал и развитии столичного образования. По его словам, школы города входят в топ-5 в мире по уровню читательской, математической и компьютерной грамотности.

Москва продолжит работу по улучшению школьной подготовки учеников к ЕГЭ, так как не все семьи имеют возможность платить за репетиторов, отметил глава города.

Также он рассказал, что в сентябре этого года в детские сады Москвы пришли 1 миллион 600 тысяч ребят, что является абсолютным рекордом.

Новый, 2023 год будет непростой год, но я верю в Москву, верю в москвичей, мы живем в лучшем городе земли.
Сергей Собянин
мэр Москвы

По его словам, в текущем году был в целом завершен один из крупнейших культурных проектов последнего десятилетия "Искусство – детям".

Кроме того, за год доля памятников в неудовлетворительном состоянии сократилась в городе в девять раз.

Транспорт

Мэр Москвы рассказал и о модернизации транспортной системы города. Он отметил, что главным событием в этой сфере в следующем году станет завершение строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Также в 2023 году завершат создание МЦД-З и МЦД-4. Всего на новых московских диаметрах будет 80 станций, 32 из которых станут пересадочными узлами.

В следующем году москвичам станет доступен новый вид транспорта – перевозки по Москве-реке на речных судах на электрической тяге.

Таким образом, 2023 год для Москвы станет беспрецедентным в мировой практике развития городских транспортных систем.
Сергей Собянин
мэр Москвы

Экология

Мэр рассказал, что за последние десять лет загрязнение воздуха уменьшилось почти вдвое. Это стало одним из лучших показателей среди крупнейших городов мира.

В текущем году, по его словам, в столице специалисты провели реабилитацию ряда крупнейших городских территорий. В Москве зеленые зоны занимают 50% территорий.

Строительство и благоустройство

В 2023–2025 годах, по словам Собянина, планируется возвести жилья по программе реновации в два раза больше, чем в предыдущие годы.

В новых домах уже отпраздновали новоселье и находятся в процессе переезда 100 тысяч жителей пятиэтажек. Задача ближайших лет, после постройки и первых стартовых домов, выйти на более масштабные объемы.
Сергей Собянин
мэр Москвы

Градоначальник подчеркнул, что в 2022 году было благоустроено 3 000 городских объектов. Также активно велась работа в рамках программы "Мой район".

СВО

Мэр в ходе своего выступления рассказал и об участии столицы в специальной военной операции (СВО) на Украине.

По его словам, городские предприятия оказывают значительную помощь Донецку и Луганску. Также столица направила участникам СВО свыше тысячи тонн гуманитарной помощи, а городские власти взяли под защиту семьи мобилизованных.

Спасибо нашим воинам за мужество и героизм. Спасибо москвичам за сострадание и единство.
Сергей Собянин
мэр Москвы

Он уточнил, что столица и ее жители постоянно помогают в решении бытовых вопросов участников спецоперации.

Ранее Собянин сообщил, что бюджет Москвы в 2023 году сохранит социальную направленность. Градоначальник принял решение об индексации соцвыплат на 10% с 1 января 2023 года.

В проекте городского бюджета на следующий год на меры соцподдержки заложены 591,5 миллиарда рублей.

До этого правительство Москвы одобрило прогноз социально-экономического развития столицы на 2023–2025 годы. По предварительным данным, среднегодовой рост ВРП в 2023–2025 годах составит около 2,8–3,3%.

Кроме того, в Москве отслеживается инвестиционная активность. По прогнозам специалистов, объем инвестиций в основной капитал к концу 2022 года составит 5,3 триллиона рублей. В период с 2023 по 2025 год инвестиции вырастут на 7,2–7,9%.

В столичной мэрии сообщили о запланированных доходах городского бюджета

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