Собянин отметил тенденцию к возврату на траекторию роста экономики Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Правительство Москвы одобрило прогноз социально-экономического развития столицы на 2023–2025 годы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города по итогам заседания президиума правительства под председательством Сергея Собянина.

"Прогноз содержит анализ основных факторов, оказывающих влияние на социально-экономическое развитие Москвы, и оценку динамики основных показателей развития экономики и социальной сферы", – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что к началу текущего года столичная экономика преодолела последствия кризиса, которые были вызваны пандемией коронавируса. Рост объемов ВРП, промышленного производства и инвестиций компенсировал спад 2020 года и превзошел уровень, фиксируемый в 2019 году.

Кроме того, правительство Москвы предприняло ряд мер поддержки экономики и граждан в условиях санкционного давления. В пакет антикризисных мер поддержки правительства Москвы включили льготные кредиты, отсрочки по аренде, гранты, субсидии и другие виды помощи на сумму более 100 миллиардов рублей.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, стабилизация экономической ситуации в Москве начала фиксироваться в период с конца второго – начала третьего квартала 2022 года.

Устойчивости в городской экономике Москве удается достичь благодаря работе предприятий обрабатывающей промышленности и сектора услуг, включая МСП.

По предварительным данным, среднегодовой рост ВРП в 2023–2025 годах составит около 2,8–3,3%.

Кроме того, в Москве отслеживается инвестиционная активность. По прогнозам специалистов, объем инвестиций в основной капитал к концу 2022 года составит 5,3 триллиона рублей. В период с 2023 по 2025 год инвестиции вырастут на 7,2–7,9%, следует из сообщения пресс-службы.

До этого сообщалось, что обороты малого и среднего бизнеса Москвы выросли на 33% с начала года. Доля МСП в общем обороте торговли и услуг в августе этого года достигла 23,5%, в то время как годом ранее она была 21,8%, уточнил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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