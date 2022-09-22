Обороты гостиниц и ресторанов Москвы выросли на треть летом 2022 года

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Обороты гостиниц, ресторанов и туристических агентств Москвы выросли на треть летом 2022 года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что рост вызван отменой антиковидных ограничений и увеличением популярности внутреннего туризма.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в период с июня по август 2022 года столичные гостиницы достигли оборота в 23,9 миллиарда рублей. Показатель вырос на 17,8% в сравнении с прошлым летом.

"Рестораны и кафе за тот же период заработали 140,2 миллиарда рублей – на 56,7% больше, чем в аналогичные месяцы предыдущего года", – добавил Ефимов.

Выручка столичных туристических агентств в период с июля по август составила 235,3 миллиарда рублей. Это на 44,2% больше, чем летние показатели 2021 года. Количество чеков в данной отрасли составило 16,8 миллиона.

В департаменте экономической политики и развития Москвы отметили, что число транзакций у гостиниц выросло на 19%. Общая сумма выручки составила 4,3 миллиона рублей.

Кроме того, заведения общественного питания увеличили количество чеков до 203,6 миллиона (на 32%).

Средний чек в заведениях общепита Москвы в июне – августе 2022 года вырос на 19% по сравнению с летом прошлого года – до 689 рублей. В сфере туризма услуги подорожали на 2% – до 14 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что обороты малого и среднего бизнеса Москвы выросли с начала 2022 года на 33%. По данным департамента экономической политики и развития Москвы, наибольший рост зафиксировали в сфере торговли. Предприятия МСП за 8 месяцев 2022 года достигли оборота в 913 миллиардов рублей. Это 36% от общего числа продаж.

