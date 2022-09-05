Почти 11 тыс организаций в Москве получили антикризисную помощь – Собянин

15:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Почти 11 тысяч организаций в столице получили антикризисную помощь, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Он пообещал, что власти продолжат поддерживать производителей городскими заказами и офсетными контрактами.
"Антикризисную помощь – от льготных кредитов до аренды земельных участков за 1 рубль в год – объемом 50 миллиардов рублей уже получили почти 11 тысяч организаций", – написал мэр.
Собянин напомнил, что экономика Москвы доказала свою устойчивость к любым вызовам. Он подчеркнул, что сейчас увеличивается оборот предприятий торговли и услуг, а безработица сохраняется на стабильно низком уровне. По словам мэра, малый и средний бизнес остается локомотивом экономического развития города, а число небольших компаний достигло 772,8 тысячи и продолжает расти.
Он добавил, что столичная промышленность смогла выстроить новые логистические цепочки, найти поставщиков из регионов и дружественных стран и увеличить выпуск импортозамещающей продукции. Собянин заметил, что речь идет уже не просто о замене зарубежных аналогов, а о создании большого технологического задела на будущее в микроэлектронике, робототехнике, беспилотниках, IТ и автомобилестроении.
Мэр напомнил, что в столице работают более трех тысяч обрабатывающих промышленных предприятий, каждое третье – высокотехнологичное производство. Они стабильно обеспечивают горожан всей необходимой продукцией: лекарствами, медизделиями, продуктами питания и одеждой.
"Для нас все отрасли важны, потому что в каждой из них работают сотни тысяч людей. Благодаря им, увлеченным своим делом профессионалам, экономика Москвы сохраняет стабильность и возможности для развития", – заключил Собянин.
Ранее стало известно, что в Молжаниновском районе недалеко от Машкинского и Новосходненского шоссе построят технологический промышленный парк площадью 20,7 тысячи квадратных метров.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что в технопарке могут появиться помещения для лабораторий, испытательных стендов, производства опытных образцов продукции, а также офисные блоки и наземный паркинг. Он добавил, что до конца года будет получено разрешение на строительство и начнутся работы на площадке.
После завершения строительства в технопарке будет создано не менее 600 рабочих мест.
22 млрд руб выделено на поддержку малого и среднего бизнеса в Москве почти за полгода
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