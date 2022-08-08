Собянин: индустриальный парк на месте промзоны Руднево построят до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин рассказал, что на месте промзоны Руднево до конца года появится индустриальный парк, который обеспечит более трех тысяч новых рабочих мест.

Мэр Москвы отметил, что изначально Некрасовка строилась как спальный район. В настоящее время это пытаются исправить, в связи с чем часть территории, предназначенной под строительство жилья, перевели в промышленные виды использования.

"Рядом с Некрасовкой строится один из крупнейших промышленных кластеров Москвы. В этом году уже будет введено 120 тысяч квадратных метров технологических площадей, на которых будут размещены высокотехнологичные производства, начиная от беспилотников и заканчивая комплектующими для медицины. Будет создано более трех тысяч рабочих мест", – сообщил Собянин.

Глава города обратил внимание на то, что в планах есть и развитие второй очереди этого индустриального парка.

Индустриальный парк Руднево будет построен на востоке столицы, недалеко от станции метро "Лухмановская". На сегодняшний день общая строительная готовность объекта – около 90%. Комплекс будет состоять из 16 корпусов.

Ранее Сергей Собянин рассказал о работе по согласованию проектов комплексного развития территорий бывших промзон в Москве. По его словам, в этом году уже одобрили проекты на 46 заброшенных территориях. Собянин напомнил, что проект "Индустриальные кварталы" подразумевает вложения в экономику Москвы и создание новых рабочих мест.

По словам мэра столицы, в 2022 году городские власти договорились о редевелопменте заброшенной стройки в Тропарево-Никулине и на промышленной территории Братцево. Городские операторы примут участие в реорганизации участков промзон Южный порт и Зюзино.