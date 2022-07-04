С начала 2022 года в Москве утвердили проекты развития 46 бывших промзон – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин рассказал о работе по согласованию проектов комплексного развития территорий бывших промзон в Москве, передает ТАСС.

"Продолжаем реорганизацию неэффективных московских промзон. В этом году уже одобрили проекты комплексного развития 46 заброшенных территорий", – отметил мэр города.

Собянин напомнил, что проект "Индустриальные кварталы" подразумевает вложения в экономику Москвы и создание новых рабочих мест. На обозначенных территориях появятся общественно-деловые здания, жилье и новые производства.

По словам мэра столицы, в 2022 году городские власти договорились о редевелопменте заброшенной стройки в Тропарево-Никулине и на промышленной территории Братцево. Городские операторы примут участие в реорганизации участков промзон Южный порт и Зюзино.

В конце июня стало известно, что в Бескудниковском районе на севере столицы появится новый индустриальный квартал. Участок площадью почти 2 гектара обновят в рамках проекта "Индустриальные кварталы".