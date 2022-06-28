Новый индустриальный квартал появится в Бескудниковском районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Бескудниковском районе на севере столицы появится новый индустриальный квартал, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

Уточняется, что участок площадью почти 2 гектара преобразуют по проекту "Индустриальные кварталы".

Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, квартал будет расположен на Дмитровском шоссе, около станции "Верхние Лихоборы" Люблинско-Дмитровской линии метро.

"В реорганизацию неэффективно используемой территории будет вложено около 8,2 миллиарда рублей, а ежегодные поступления в бюджет города от реализации проекта оцениваются в 710 миллионов рублей", – приводятся в сообщении слова Ефимова.

Он отметил, что создание индустриального квартала обеспечит 2 тысячи рабочих мест.

В пресс-службе пояснили, что реорганизацию участка смогут провести собственники, город или инвестор, которого определят по результатам торгов. В последних двух случаях правообладатели участка получат компенсацию в размере рыночной стоимости земли и находящихся на ней объектов.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, на Дмитровском шоссе планируется построить 80 тысяч квадратных метров недвижимости. Ожидается, что там появятся рынки, ТЦ, магазины, банки, гостиница и другие общественно-деловые постройки.

Ранее сообщалось, что столичные власти одобрили проект комплексного развития территории вблизи Кусковского лесопарка в Новогирееве. Там появится еще один индустриальный квартал. Всего на его территории построят 250 тысяч квадратных метров недвижимости, из которых 142 тысячи будут жилыми.

До этого стало известно, что индустриальный квартал появится на участке бывшей промзоны Кирпичные улицы недалеко от Измайловского парка. На нем планируется возвести почти 98 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе 93 тысячи квадратных метров жилья. Для горожан там создадут свыше 250 новых рабочих мест.

