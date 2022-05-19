Новый индустриальный квартал появится рядом с Измайловским парком

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва одобрила проект о развитии участка бывшей промзоны Кирпичные улицы на востоке города, инвестиции превысят 10 миллиардов рублей, сообщил заммэра Владимир Ефимов.

"Участок находится в районе Соколиная Гора недалеко от Измайловского парка в окружении научно-исследовательских комплексов. Будущий индустриальный квартал займет более 3,5 гектара. В течение пяти лет здесь планируется возвести почти 98 тысяч квадратных метров недвижимости – жилье, социальные и досуговые объекты", – рассказал Ефимов.

Сейчас на территории расположены склады. Основную часть займет жилье – более 93 тысяч квадратных метров. Под застройку, по словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, отведут 4,5 тысячи квадратных метров, включая детсад на 200 человек и спортивные объекты.

Таким образом, для жителей появятся свыше 250 новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что современные предприятия, профессиональный колледж и городской архив построят на территории бывшей промзоны Кунцево в рамках реорганизации по программе "Индустриальные кварталы". Общий объем инвестиций в проект превысит 34 миллиарда рублей.

