Новый индустриальный квартал появится рядом с Измайловским парком

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Москва одобрила проект о развитии участка бывшей промзоны Кирпичные улицы на востоке города, инвестиции превысят 10 миллиардов рублей, сообщил заммэра Владимир Ефимов.
"Участок находится в районе Соколиная Гора недалеко от Измайловского парка в окружении научно-исследовательских комплексов. Будущий индустриальный квартал займет более 3,5 гектара. В течение пяти лет здесь планируется возвести почти 98 тысяч квадратных метров недвижимости – жилье, социальные и досуговые объекты", – рассказал Ефимов.
Сейчас на территории расположены склады. Основную часть займет жилье – более 93 тысяч квадратных метров. Под застройку, по словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, отведут 4,5 тысячи квадратных метров, включая детсад на 200 человек и спортивные объекты.
Таким образом, для жителей появятся свыше 250 новых рабочих мест.
Ранее сообщалось, что современные предприятия, профессиональный колледж и городской архив построят на территории бывшей промзоны Кунцево в рамках реорганизации по программе "Индустриальные кварталы". Общий объем инвестиций в проект превысит 34 миллиарда рублей.
Собянин сообщил о заключении еще двух договоров по проекту "Индустриальные кварталы"
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