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07:49

Колледж и городской архив построят на территории бывшей промзоны Кунцево

городстроительство

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Современные предприятия, профессиональный колледж и городской архив построят на территории бывшей промзоны Кунцево в рамках реорганизации по программе "Индустриальные кварталы". Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"На месте складов, гаражей и автосервисов возведут современные предприятия и общественно-деловые здания", – приводятся его слова на портале мэра и правительства столицы.

Данный участок расположен между северным дублером Кутузовского проспекта и улицей Горбунова и примыкает к МКАД. Общий объем инвестиций в проект превысит 34 миллиарда рублей, а его реализация позволит создать более 4,5 тысячи новых рабочих мест и обеспечит поступление в городской бюджет порядка 1,6 миллиарда рублей в год.

По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, проект предусматривает строительство более 268 тысяч квадратных метров недвижимости.

"Высокотехнологичные производства в новом индустриальном квартале в Кунцеве займут более 168 тысяч квадратных метров, а общественно-деловая застройка – офисы, банки, кафе, магазины – 100 тысяч квадратных метров", – сообщил он.

Ранее Ефимов рассказал, что на территории бывшей промзоны Владыкино построят новый индустриальный квартал с современными спортивными центрами, офисами и гостиницей. Подлежащая реорганизации территория расположена в Отрадном – между Сигнальным проездом и путями Московского центрального кольца (МЦК). В настоящее время там находятся склады и офисы.

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