Свыше 25 тысяч новых рабочих мест создадут в четырех индустриальных кварталах в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве реорганизуют четыре участка на территориях бывших промышленных зон Медведково, Грайвороново и Алабушево, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра, проекты комплексного развития были одобрены на заседании градостроительно-земельной комиссии столицы.

"Вложения в реорганизацию территорий превысят 65 миллиардов рублей, а поступления в бюджет составят 6 миллиардов рублей в год. Для жителей города появится более 25 тысяч новых рабочих мест", – рассказал Ефимов.

Уточняется, что участки расположены в ЮВАО, СВАО и ЗелАО.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров добавил, что на месте складов, гаражей, автостоянок и автосервисов планируют построить свыше 825 тысяч квадратных метров недвижимости.

"Современные экологичные производства построят на территории бывшей промзоны Алабушево, они займут 64 тысячи квадратных метров. Жилые дома возведут только на территории бывшей промзоны Грайвороново – почти 97 тысяч квадратных метров. Общественно-деловая застройка – офисы, магазины, банки – займет более 664 тысяч квадратных метров на всех четырех участках", – отметил Прохоров.

Уже согласован проект комплексного развития другого участка бывшей промзоны Грайвороново, который расположен возле станции Московского центрального кольца (МЦК) Новохохловская и одноименной станции МЦД-2.

Ранее столичные власти приняли решение о комплексном развитии трех городских промзон: Огородный проезд, Теплый стан и Каширское шоссе. В СВАО планируется построить технопарк, производственные комплексы и общественно-деловые объекты, в промзоне на Теплом стане после завершения работ появятся 3,9 тысячи мест приложения труда. А на юге Москвы в промзоне Каширское шоссе реорганизация позволит создать порядка 1,6 тысячи рабочих мест.