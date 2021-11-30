На территории бывшей промзоны Серп и Молот создадут почти 1,5 тыс рабочих мест

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В рамках комплексного развития участка территории бывшей промзоны Серп и Молот будет создано почти 1,5 тысячи новых рабочих мест. Столичные власти уже согласовали соответствующий проект, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он пояснил, что в соответствии с проектом реорганизация затронет 3,1 гектара территории бывшей промышленной зоны.
"Здесь построят 60 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости. В реализацию проекта инвестор вложит более 5,5 миллиарда рублей, а ежегодные поступления в городской бюджет составят 490 миллионов рублей", – цитирует Ефимова портал мэра и правительства столицы.
Данный участок расположен в районе пересечения улиц Авиамоторной и 5-й Кабельной. В настоящее время там располагаются офисы, склады, таксопарк и автосервис. По итогам работ на этой территории разместится общественно-деловая застройка, где могут появиться кафе и рестораны, магазины и банки.
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров отметил, что этот проект комплексного развития территорий станет уже третьим реализованным в бывшей промзоне Серп и Молот.
"Суммарно три участка занимают более 11 гектаров, а инвестиции в эти проекты превысят 55 миллиардов рублей. Всего здесь появится 4,7 тысячи новых рабочих мест", – сказал Прохоров.
Реализация проекта "Индустриальные кварталы" по реорганизации бывших промзон позволит создать порядка 500 тысяч новых рабочих мест, а также обеспечит поступление в бюджет почти 3 триллионов рублей. Общий объем инвестиций превысит 7 триллионов рублей.
Ранее инвестор приступил к разработке планировки территории бывшей промзоны Алтуфьевское шоссе в рамках проекта ее реорганизации. Сумма инвестиций в данный проект превысит 45 миллиардов рублей, а общая площадь застройки составит более 720 тысяч квадратных метров.
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