Начался первый этап реорганизации бывшей промзоны "Алтуфьевское шоссе"

Фото: "Мобильный репортер"/Агентство "Москва"

Инвестор приступил к разработке планировки территории бывшей промзоны "Алтуфьевское шоссе" в рамках проекта ее реорганизации, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По его словам, сумма инвестиций в данный проект превысит 45 миллиардов рублей, а общая площадь застройки составит более 720 тысяч квадратных метров.

"Благодаря проекту редевелопмента "Алтуфьевского шоссе" в Северо-Восточном округе столицы появится современный городской кластер с экологичным технопарком, многофункциональным общественно-деловым комплексом, комфортной жилой и социальной инфраструктурой. Проект будет полностью завершен в 2035 году", – рассказал Ефимов.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, в свою очередь, отметил, что ранее на территории промзоны находились закрывшиеся склады, производства и парковка. Благодаря реорганизации данной территории, город получит около восьми тысяч новых рабочих мест, а также жилье для пяти тысяч человек.

"Будет построено почти 358 тысяч квадратных метров объектов промышленного назначения, около 112 тысяч квадратных метров объектов общественного назначения и 251 тысяча квадратных метров жилья. При этом 25 тысяч квадратных метров жилых помещений возведут по программе реновации", – сказал он.

Отмечается, что строительные работы планируется начать в ближайшие два года.

Ранее сообщалось, что московские власти приняли решение реорганизовать по программе "Индустриальные кварталы" участок бывшей промзоны Красный строитель. По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, площадь территории, подлежащей комплексному развитию, составляет около 35 гектаров.