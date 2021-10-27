В столице реорганизуют участок бывшей промзоны Красный строитель

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Московские власти приняли решение реорганизовать по программе "Индустриальные кварталы" участок бывшей промзоны Красный строитель. Проект был одобрен на заседании градостроительно-земельной комиссии, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, площадь территории, подлежащей комплексному развитию, составляет около 35 гектаров.

"В будущем здесь появятся детские сады, школы, поликлиники, а также производственные объекты, в которых будет создано 4,6 тысячи новых рабочих мест", – приводятся в материале слова Ефимова.

Заммэра отметил, что в реорганизацию участка бывшей промзоны инвестор направит около 100 миллиардов рублей, а ежегодные поступления в столичный бюджет превысят семь миллиардов рублей. Там планируется построить свыше 400 тысяч квадратных метров недвижимости.

Как рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, почти 35 тысяч квадратных метров отдадут под современные производства, социальные и общественные объекты займут свыше 180 тысяч квадратных метров. Также планируется, что инвестор построит почти 190 тысяч квадратных метров жилья.

Ожидается, что развитие территорий бывших промзон даст городу около 500 тысяч рабочих мест и почти 3 триллиона рублей поступлений в бюджет. Общий объем инвестиций составит более 7 триллионов рублей.

Ранее сообщалось, что на территории бывшей промзоны ЗИЛ построят детский сад с необычным фонарем. Каждая группа дошкольников получит собственное помещение со спальными и игровыми комнатами, а во дворе детсада установят теневые навесы, качели, обустроят песочницы и спортивные площадки.