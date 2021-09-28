На территории бывшей промзоны Кунцево создадут более 4,5 тыс новых рабочих мест

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В рамках программы "Индустриальные кварталы" будет реорганизован еще один участок бывшей промзоны Кунцево, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, объем инвестиций в проект составит почти 20 миллиардов рублей, а бюджетный эффект превысит 1,5 миллиарда рублей в год.
"Реорганизация территории позволит создать более 4,5 тысячи рабочих мест, в том числе для инженеров и ученых", – приводятся в материале слова Ефимова.
По словам руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, всего на этой территории планируется построить почти 270 тысяч квадратных метров недвижимости.
"На участке промзоны в Можайском районе высокотехнологичные производства займут около трети от общей площади – почти 170 тысяч квадратных метров, а общественно-деловая застройка – 100 тысяч квадратных метров", – добавил он.
Ранее Ефимов рассказал, что ключевой задачей при комплексном развитии территорий бывших промышленных зон является создание новых рабочих мест.
По его словам, программа "Индустриальные кварталы" подразумевает под собой комплексное развитие территорий бывших промзон, на которых не осталось действующих производств и которые в большинстве своем представляют собой заброшенные бывшие промышленные предприятия.
Сергей Собянин поручил ускорить разработку проектов развития территорий бывших промзон
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