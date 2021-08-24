На месте бывшей промзоны в Щукине создадут более тысячи рабочих мест

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столичном районе Щукино на месте бывшей промзоны Октябрьское Поле создадут свыше тысячи новых рабочих мест, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он отметил, что возведение медицинских, образовательных, общественно-деловых объектов помогает превращать бывшие промзоны в современные кварталы, а также создает новые рабочие места.
"Так, на бывшей промышленной территории Октябрьское Поле будет создано более 1,1 тысячи новых рабочих мест благодаря строительству социальной инфраструктуры и коммерческих площадей", – отметил Бочкарев.
В свою очередь, гендиректор компании-застройщика "РГ-Девелопмент" Татьяна Тихонова отметила, что на месте бывшей промзоны построена необходимая для горожан инфраструктура.
"Только в рамках договора КРТ на месте части бывшей промзоны № 41 Октябрьское Поле новые рабочие места появятся благодаря строительству школы на 800 учеников, двух детских садов, пристроенной поликлиники и коммерческих площадей на первых этажах жилых домов", – рассказала Тихонова.
Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что ключевой задачей при комплексном развитии территорий бывших промышленных зон является создание новых рабочих мест.
По его словам, программа "Индустриальные кварталы" подразумевает под собой комплексное развитие территорий бывших промзон, на которых не осталось действующих производств и которые в большинстве своем представляют собой заброшенные бывшие промышленные предприятия.
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