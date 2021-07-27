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Город

07:45

Участок бывшей промзоны "Огородный проезд" на северо-востоке Москвы ждет реорганизация

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Часть территории бывшей промзоны "Огородный проезд" в Бутырском районе будет реорганизована в рамках проекта "Индустриальные кварталы", это позволит создать более четырех тысяч рабочих мест, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Площадь южного участка бывшей промзоны "Огородный проезд" в Бутырском районе, подлежащего комплексному развитию, превышает семь гектаров. Инвестиции в реорганизацию территории на северо-востоке Москвы составят 10 миллиардов рублей, ожидаемый бюджетный эффект – 1,18 миллиарда рублей в год. На месте участка бывшей промзоны появится около 170 тысяч квадратных метров промышленной и общественной застройки, будет создано более четырех тысяч рабочих мест", – заявил Ефимов.

Отмечается, что решение о комплексном развитии территории промзоны было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы. По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, проект обеспечит городу новые рабочие места и преобразит бывшую промышленную территорию гармоничной застройкой.

"Здесь появится 95 тысяч квадратных метров производственной и 75 тысяч квадратных метров общественной застройки, например, там смогут появиться офисы, банки, магазины. Редевелопмент территории завершится в 2028 году", – пояснил он.

Ранее сообщалось, что бывшую промзону на Бережковской набережной планируют реорганизовать. Проект решения о комплексном развитии территории уже одобрили на заседании Градостроительно-земельной комиссии столицы. Реализация проекта обеспечит городу 12,5 тысячи рабочих мест.

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