В районе Тропарево-Никулино создадут новое общественно-деловое пространство

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Новое общественно-деловое пространство будет обустроено на месте заброшенной стройки в районе Тропарево-Никулино на западе столицы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Участок в районе Тропарево-Никулино общей площадью 0,68 гектара будет реорганизован в рамках проекта "Индустриальные кварталы". Благодаря этому на месте объекта долгостроя появится новое общественно-деловое пространство площадью более 20 тысяч квадратных метров", – рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в сообщении.
На новой территории смогут открыться магазины, фитнес-клубы, банки и другие организации, а 10% площадей будет предоставлено под нужды города. По оценкам властей, обустройство общественного пространства позволит создать в Москве более 500 рабочих мест.
Ранее Сергей Собянин представил основные проекты благоустройства четырех районов на западе столицы. В частности, два проекта реализуют в Солнцеве. Благоустроить планируется Солнцевский проспект. В рамках проекта предусмотрена модернизация существующих пешеходных связей. Вдоль проспекта создадут 12 зон отдыха, где можно будет с комфортом провести время в тени деревьев. Проспект украсят новые кустарники и цветы.
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