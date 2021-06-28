Собянин представил основные проекты благоустройства четырех районов ЗАО

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Сергей Собянин представил основные проекты благоустройства четырех районов на западе столицы. На своем личном сайте мэр рассказал о создании в них качественного общественного пространства.

"Проекты благоустройства на западе Москвы – разные, но все они нацелены на то, чтобы людям было уютно и комфортно рядом с домом", – заявил Собянин.

В частности, два проекта реализуют в Солнцеве. Благоустроить планируется Солнцевский проспект. В рамках проекта предусмотрена модернизация существующих пешеходных связей. Вдоль проспекта создадут 12 зон отдыха, где можно будет с комфортом провести время в тени деревьев. Проспект украсят новые кустарники и цветы.

Для удобства прогулок в вечернее время появятся новые энергосберегающие светильники. Детскую площадку на Солнцевском проспекте, доме 5А, реконструируют.



Также в этом районе предстоит благоустроить территорию, прилегающую к Солнцевскому отделу ЗАГС. Возле дворца бракосочетания высадят кустарники и разобьют цветочные клумбы. Там же обустроят зоны для фотосъемки – с беседкой, коваными качелями и арт-объектами. В результате территория возле ЗАГСа станет комфортной для молодоженов, их гостей и для всех жителей Солнцева.

Работы предстоит провести и в Ново-Переделкине. Там приведут в порядок сквер с прудом на улице Федосьино. Реконструируют дорожно-тропиночную сеть и устроят цветники. Специалисты обновят породный состав зеленых насаждений, высадив березу, клен, иву, иргу, рябину, черемуху. Возле пруда появятся удобные зоны отдыха с навесами и шезлонгами. Обновят там и детскую площадку, покрытие и оборудование которой уже требуют замены.

В Тропареве-Никулине благоустроят Парк Летчиков-испытателей с прилегающими дворами. В ходе реализации проекта отремонтируют дорожки, лестницы и газоны. Высадят почти 3,3 тысячи деревьев и кустарников. На одной из площадок парка установят солнечные часы в виде модели взлетающего военного самолета Су-15.

В центре кольца из качелей появится скульптурная композиция стрижей – королей неба. Парк рассчитан на активный и тихий отдых, на разные категории жителей. Владельцам собак будет где выгуливать своих питомцев и заниматься с ними. По соседству с парком в порядок приведут восемь дворовых территорий.

Ранее сообщалось, что в программу комплексного благоустройства "Мой район" в 2021 году вошли сотни объектов Центрального округа столицы. Работы пройдут на набережных, в общественных пространствах, во дворах жилых домов и на территориях школ.

Специалисты приведут в порядок набережные острова Балчуг, Садовническую улицу и Комиссариатский, Фалеевский и Раушский переулки. Помимо этого, комплексное благоустройство затронет улицу Красную Пресню, Большую и Малую Грузинские улицы, Арбат, Долгоруковскую и Бауманскую улицы, участок от Баррикадной улицы до Третьего транспортного кольца, парк Декабрьского восстания, Дмитровский и Хрустальный переулки.

Специалисты приведут в порядок более 300 дворов, которые в том числе находятся в Гольяновском проезде, Малом Каковинском, Спасопесковском, Проточном, Серебряном, Большом и Малом Николопесковских переулках.