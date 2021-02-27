Около 60 дворов и пешеходных маршрутов благоустроят в ТиНАО

12:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Около 60 дворов, пешеходных маршрутов и несколько пришкольных территорий в ТиНАО вошли в программу "Мой район", в рамках которой их благоустроят до конца текущего года. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как уточняется, во дворах отремонтируют дороги и тротуары, разобьют газоны и клумбы. На благоустроенных территориях установят скамейки, урны и фонари. Спортивные и детские площадки оснастят новым оборудованием.
Также специалисты благоустроят территории нескольких школ. Там отремонтируют веранды и обновят покрытие на дорогах, тротуарах и спортивных площадках.
В конце прошлого года Сергей Собянин оценил работы по благоустройству в столице. Мэр Москвы отметил, что в самом начале благоустроительных работ не всем было понятно, для чего это необходимо. Однако теперь, по словам градоначальника, удобные улицы, уютные парки и современные общественные пространства являются новым городским стандартом.
Глава города отметил важность комплексного развития всех районов столицы. Он рассказал, что в 2019 году стартовала активная фаза проекта "Мой район", целью которой стало создание комфортных условий для каждого жителя города.
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