В Москве завершилось строительство нового здания автовокзала "Щелковский"

10:01
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
На востоке Москвы завершилось возведение нового здания автовокзала "Щелковский". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгосстройнадзора.
Ведомство оформило заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации, застройщиком подано зявление о вводе объекта в эксплуатацию.
Площадь многофункционального центра составляет почти 160 тысяч квадратных метров. Комплекс имеет 5 подземных, 6 наземных и один технический этажи.
Отмечается, что пропускная способность автовокзала будет увеличена, центр сможет обслуживать более 1,5 тысячи рейсов в сутки, включая международные. Для этого комплекс располагает 8 перронами.
Кроме того, на автовокзале будут открыты торговые павильоны, продуктовый магазин, кинотеатр, кафе, паркинг. Предполагается, что ежедневно комплекс будут посещать более ста тысяч человек.
Ранее Сергей Собянин заявил, что реконструкция и благоустройство Павелецкой площади могут завершить осенью 2021 года. Мэр отметил, что площадь Павелецкого вокзала, как и Белорусского, была долгостроем.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: