В Москве завершилось строительство нового здания автовокзала "Щелковский"

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На востоке Москвы завершилось возведение нового здания автовокзала "Щелковский". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгосстройнадзора.

Ведомство оформило заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации, застройщиком подано зявление о вводе объекта в эксплуатацию.

Площадь многофункционального центра составляет почти 160 тысяч квадратных метров. Комплекс имеет 5 подземных, 6 наземных и один технический этажи.

Отмечается, что пропускная способность автовокзала будет увеличена, центр сможет обслуживать более 1,5 тысячи рейсов в сутки, включая международные. Для этого комплекс располагает 8 перронами.

Кроме того, на автовокзале будут открыты торговые павильоны, продуктовый магазин, кинотеатр, кафе, паркинг. Предполагается, что ежедневно комплекс будут посещать более ста тысяч человек.

Ранее Сергей Собянин заявил, что реконструкция и благоустройство Павелецкой площади могут завершить осенью 2021 года. Мэр отметил, что площадь Павелецкого вокзала, как и Белорусского, была долгостроем.