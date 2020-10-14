Собянин назвал дату завершения реконструкции Павелецкой площади

14:19
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Сергей Собянин заявил, что реконструкция и благоустройство Павелецкой площади могут быть завершены осенью 2021 года. Об этом градоначальник сообщил во время осмотра работ, ведущихся на объекте.
Мэр отметил, что площадь Павелецкого вокзала, как и Белорусского, была долгостроем. В случае с Белорусским вокзалом был расторгнут инвестиционный контракт, в результате чего территорию благоустроили. Площадь же Павелецкого вокзала долгое время была в залоге международных судов, попытки расторгнуть договор были неуспешными.
"Долгие судебные тяжбы в конце концов закончились, появился внятный инвестор. И я надеюсь, что в следующем году здесь, на этом месте, будет уже первоклассная благоустроенная площадь с зелеными насаждениями, с прогулочными площадками и с сопутствующей торговлей", – рассказал мэр.
Он также добавил, что реконструкция площади позволит организовать более упорядоченное движение пассажиров, численность которых на ТПУ составляет порядка 350 тысяч человек в сутки.
"Это и Кольцевая линия, Замоскворецкая линия, Садовое кольцо, трамвайные пути, которые мы реконструировали, аэроэкспресс, который отправляется с Павелецкого вокзала, и так далее. Важнейший объект", – заключил мэр.
Владелец группы компаний "ПИК" Сергей Гордеев доложил Собянину, что работы на объекте, который правительство Москвы передало его компании, идут круглосуточно. На нем трудятся около тысячи человек. К настоящему времени практически завершены все подземные работы.
"Заканчиваем в ноябре конструктив. Идет уже в каких-то местах монтаж инженерного оборудования. Где-то в марте планируем начать уже строительство парка. К октябрю следующего года планируем объект ввести", – высказался Гордеев.
Согласно концепции объекта, на площади появится подземный многофункциональный комплекс и ландшафтный парк. На трех уровнях комплекса расположится торгово-развлекательный центр, нижние уровни предусмотрены для парковки.
Парк же появится на крыше торгового комплекса. Он будет представлять собой площадь с фонтаном и амфитеатром, зеленой зоной для отдыха. В нем высадят 350 лиственных и хвойных деревьев и 18 тысяч кустарников.
Ранее сообщалось, что торгово-развлекательный центр планируют открыть в третьем квартале следующего года. В нем появятся магазины одежды и обуви, парфюмерии и косметики. Авторская архитектурная концепция торгового центра разработана международным бюро 5+design.
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