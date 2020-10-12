Новую пешеходную зону оборудуют возле станции метро "Коломенская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новая пешеходная зона появится в рамках благоустройства около станции метро "Коломенская". Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что работы по благоустройству затрагивают улицу Большие Каменщики, Новоспасский проезд, улицу Симоновский Вал, улицу Велозаводскую, проспект Андропова – от Нагатинской набережной до станции метро "Коломенская".

"Важнейшей точкой на этом участке является станция метро "Коломенская". Возле нее будет создано комфортное пешеходное пространство: обустроены новые пешеходные дорожки, проведена замена тротуарного покрытия, установлены скамейки для отдыха и современное освещение", – приводит Агентство "Москва" слова Бирюкова.

Так, в рамках работ под землю в кабельную канализацию протяженностью 11 километров будут спрятаны все воздушные кабельные линии. Также увеличат количество пешеходных переходов, некоторые из которых оснастят контрастным освещением.

По словам заммэра, будет заменено порядка 40 остановочных павильонов. В современных объектах можно будет зарядить мобильный телефон или воспользоваться Wi-Fi. В районе обустроят две остановочные трамвайные платформы, около 60 велопарковок, четыре пункта велопроката и 11 пунктов проката самокатов.

"В настоящее время работы выполнены на 65 процентов, их планируется завершить в декабре", – поделился заммэра, добавив, что в городе создается комфортная среда для пассажиров и пешеходов. Так, реконструкции вылетных магистралей проводятся в основном около станций метро и остановок общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что в районе Филевского парка обустроят пешеходный участок набережной. Так, проект планировки территории на участке от Большой Филевской улицы до Шелепихинского моста утвердило правительство Москвы.

