Благоустройство завершается в Даеве и Ананьевском переулках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Даеве и Ананьевском переулках завершается благоустройство, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, там появится новое общественное пространство для прогулок и отдыха. Специалисты убрали под землю в коллекторы все воздушные кабельные линии, расширили тротуары, установили более 120 опор освещения и уличных торшеров с энергосберегающими лампами.

На благоустроенной территории появились скамейки и навигационные стелы, а для любителей активного отдыха в скором времени откроются станция велопроката и велопарковки.

"Благоустройство переулков является логическим продолжением комплекса мер по улучшению городской среды в центральной части города и позволит дополнить ранее выполненные реконструкции Сретенки и Садового кольца", – цитирует Бирюкова портал мэра и правительства Москвы.

Уже в скором времени завершатся работы и во дворах в районе благоустройства. Там приведут в порядок проезды и дорожки, организуют детские и спортивные площадки, высадят деревья и кустарники.

Заммэра напомнил, что работы в этом районе начались еще в феврале, однако были приостановлены из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. По его словам, перед специалистами ставили задачу создать комфортное и безопасное пешеходное пространство.

Как подчеркнул Бирюков, в рамках реконструкции большое значение уделяется сохранению культурных ценностей. В частности, при демонтаже асфальтового покрытия в Ананьевском переулке нашли исторические решетки со световыми призмами, которые ранее служили для освещения подвалов. Их уже направили на реставрацию, а затем вернут на прежнее место.

За последние годы в столице появилось множество территорий для отдыха москвичей и гостей города.

В Тверском районе расположен Делегатский парк с игровыми площадками для детей и взрослых. Каскад прудов обустроен в зоне отдыха в парке "Красногвардейские пруды". Водоемы окаймлены деревянными набережными и оформлены террасами, цветниками, амфитеатром, смотровыми площадками.

Еще одна зеленая зона расположена у Политехнического музея на Лубянке, где расположены прогулочные галереи, высокий амфитеатр с подсвеченными лавочками.

В прошлом году благоустройство затронуло также набережные Замоскворечья. Для удобства горожан там обустроили более 450 лавочек. На Озерковской набережной можно также заняться спортом на тренажерах для проработки разных групп мышц. На Таганке новый облик получили сквер Талалихина и Большой Факельный переулок.

