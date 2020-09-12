Станция велопроката появилась перед главным входом Северного речного вокзала

Фото: телеграм-канал Московские новости
Станция велопроката и велопарковки появились перед главным входом Северного речного вокзала в Москве, сообщает пресс-служба департамента транспорта.
Отмечается, что пока на станции велопроката 15 велосипедов, а на парковке для велосипедов 28 вело-мест.
"Если вам понравится, то мы обязательно сделаем еще", – пообещали в ведомстве москвичам.
Прокатные самокаты также можно припарковать у вокзала – зону для парковки для этого расширили.
Только за один день работы Северный речной вокзал после реставрации посетили более 6 тысяч человек. Для горожан в парке обустроили прогулочные зоны, установили скамейки и сидения в виде гальки. Перед зданием вокзала установили сухой светодинамический фонтан. Для отдыха построили 11 детских и спортивных площадок.
В ходе работ были отреставрированы памятники архитектуры и основные элементы зданий и детали интерьера. К следующему году для москвичей организуют пляжную зону с шезлонгами и зонтиками, а также 3 бассейна с подогревом.
Торжественное открытие Северного речного вокзала прошло в День города. Его провел мэр столицы Сергей Собянин.
От причала вокзала отправился первый теплоход. Корабль "Мустай Карим" ушел в двухдневный круиз.
Здание и парк Северного речного вокзала открыли после реконструкции
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: