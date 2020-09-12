Станция велопроката появилась перед главным входом Северного речного вокзала

Фото: телеграм-канал Московские новости

Станция велопроката и велопарковки появились перед главным входом Северного речного вокзала в Москве, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Отмечается, что пока на станции велопроката 15 велосипедов, а на парковке для велосипедов 28 вело-мест.

"Если вам понравится, то мы обязательно сделаем еще", – пообещали в ведомстве москвичам.

Прокатные самокаты также можно припарковать у вокзала – зону для парковки для этого расширили.

Только за один день работы Северный речной вокзал после реставрации посетили более 6 тысяч человек. Для горожан в парке обустроили прогулочные зоны, установили скамейки и сидения в виде гальки. Перед зданием вокзала установили сухой светодинамический фонтан. Для отдыха построили 11 детских и спортивных площадок.

В ходе работ были отреставрированы памятники архитектуры и основные элементы зданий и детали интерьера. К следующему году для москвичей организуют пляжную зону с шезлонгами и зонтиками, а также 3 бассейна с подогревом.

Торжественное открытие Северного речного вокзала прошло в День города. Его провел мэр столицы Сергей Собянин.

От причала вокзала отправился первый теплоход. Корабль "Мустай Карим" ушел в двухдневный круиз.

