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Первый теплоход отправился от причала Северного речного вокзала в Москве. Об этом передает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram.

Известно, что корабль "Мустай Карим" ушел в двухдневный круиз.

"Это первое судно такого уровня, построенное на российских верфях за последние 60 лет – внутри лайнер не уступает пятизвездочным отелям", – отметили в пресс-службе.

В Дептрансе уточнили, что теплоход работает на дальних круизных линиях: Москва – Санкт-Петербург, Москва – Астрахань и Москва – Ростов-на-Дону.

"Если вы давно хотели отправиться в путешествие, то начать можно прямо с Северного речного вокзала", – пояснили в ведомстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл здание и парк Северного речного вокзала после реставрации. Он отметил, что в ходе работ по благоустройству и реставрации на набережной был создан детский аттракцион – уменьшенная копия Канала имени Москвы.

Градоначальник уточнял, что речная навигация в московской акватории теперь будет открываться и закрываться на Северном речном вокзале. Из столицы будут курсировать судна в Санкт-Петербург, Ярославль, Казань, Нижний Новгород, Астрахань, Ростов-на-Дону, Волгоград, Плес, Череповец, Углич, Кострома, Самара, Саратов, Городец, Мышкин, Валаам, Тверь и Тутаев.