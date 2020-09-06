Фото: Москва 24
Первый теплоход отправился от причала Северного речного вокзала в Москве. Об этом передает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram.
Известно, что корабль "Мустай Карим" ушел в двухдневный круиз.
"Это первое судно такого уровня, построенное на российских верфях за последние 60 лет – внутри лайнер не уступает пятизвездочным отелям", – отметили в пресс-службе.
В Дептрансе уточнили, что теплоход работает на дальних круизных линиях: Москва – Санкт-Петербург, Москва – Астрахань и Москва – Ростов-на-Дону.
"Если вы давно хотели отправиться в путешествие, то начать можно прямо с Северного речного вокзала", – пояснили в ведомстве.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл здание и парк Северного речного вокзала после реставрации. Он отметил, что в ходе работ по благоустройству и реставрации на набережной был создан детский аттракцион – уменьшенная копия Канала имени Москвы.
Градоначальник уточнял, что речная навигация в московской акватории теперь будет открываться и закрываться на Северном речном вокзале. Из столицы будут курсировать судна в Санкт-Петербург, Ярославль, Казань, Нижний Новгород, Астрахань, Ростов-на-Дону, Волгоград, Плес, Череповец, Углич, Кострома, Самара, Саратов, Городец, Мышкин, Валаам, Тверь и Тутаев.
"Это наш город": экскурсии по Северному речному вокзалу начнут проводить с 5 сентября
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: