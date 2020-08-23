Диспетчерская Северного речного вокзала вновь заработает после реставрации

12:44
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
На Северном речном вокзале реконструируют здание диспетчерской. После работ в нем расположится контрольный пункт, как было ранее. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В пресс–службе Комплекса городского хозяйства Москвы рассказали, что здание находилось в аварийном состоянии до ремонта.
"Специалисты полностью воссоздадут исторический вид диспетчерской. Во время реставрации восстановят уклон кровли и отметку венчающего карниза. Сохранится и главная особенность строения – гранитная круговая лестница вдоль стен", – добавили в ведомстве.
В ходе реставрационных работ площадь здания увеличили: площадь первого этажа теперь составляет теперь 61,4 квадратных метра вместо 40,5, а второго – 30,5 вместо 29,8.
Для того, чтобы ничего не портило исторический облик здания, специалисты ликвидируют металлический навес над окнами второго этажа. После этого они оштукатурят стены, установят новые окна, двери, а также проведут внутреннюю отделку здания.
Диспетчерская была построена в 1937 году. Позднее, в 1962 году, к одноэтажному зданию со смотровой площадкой и скрученным фасадом пристроили сверху техническую башенку с высоким флагштоком. В здании очень удобные конфигурация и расположение окон, поэтому оно идеально подходило под задачи контрольного пункта.
До наших дней диспетчерская сохранилась практически без изменений (заложены проемы башни, установлены выше карниз и конек крыши) после реконструкции в начале 1960-х годов.
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Ранее сообщалось, что в парке Северного речного вокзала в рамках благоустройства откроются четыре новые спортивные зоны. Рядом будет обустроен многофункциональный павильон для раздевалок, проката спортивного инвентаря, туалета, медпункта и помещений для персонала.
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