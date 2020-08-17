Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Звезду со шпиля Северного речного вокзала отреставрировали. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
В ведомстве рассказали, что специалисты целый год восстанавливали облик большой позолоченной звезды с серпом и молотом. Сейчас звезда готова вновь к установке на шпиль.
"Реставраторы бережно и усердно перебрали все камни вручную, восстановив несколько утерянных самоцветов, чтобы звезда сияла так, как и много лет назад. Сейчас звезда, украшавшая шпиль Северного речного вокзала с 1937 года, снова готова увенчать порт пяти морей", – говорится в сообщении.
Звезда была изготовлена на заводе имени Вячеслава Молотова. Каркас элемента выполнен из нержавеющей стали с соединением точечной сваркой. Здание самого Северного речного вокзала является объектом культурного наследия регионального значения.
Ранее сообщалось, что комплексное благоустройство парка Северного речного вокзала выполнили на 80%. Его планируют закончить к сентябрю. Специалисты уже завершили работы по реконструкции инженерных сетей и коммуникаций.
В парке установят 26 павильонов и более 200 камер видеонаблюдения. На его территории начнут работать галерея с мини-кафе, киоски, торговые павильоны. Для гостей сделают еще зону отдыха с тремя бассейнами с подогревом.
Северный речной вокзал преобразится ко Дню города
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