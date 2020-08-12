Работы по благоустройству парка Северного речного вокзала выполнили на 80%

16:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Комплексное благоустройство парка Северного речного вокзала уже выполнили на 80%. Его закончат к сентябрю, приводит Агентство "Москва" заявление заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"В рамках благоустройства парку максимально вернут исторический облик, после его завершения он станет комфортным местом для отдыха москвичей всех возрастов – проектом предусмотрено создание современных детских игровых зон, спортивных площадок, обустройство мест для тихого отдыха", – сообщил Бирюков.
По словам заммэра столицы города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, сейчас окончены работы по реконструкции инженерных сетей, а также коммуникаций.
"Всего было проложено почти 8 километров сетей водоснабжения и канализации, 3,2 километра ливневных стоков, 10 километров электросетей с шестью подстанциями, проведена реконструкция дюкера и газопроводной сети", – рассказывает Бирюков. Он подчеркнул, что ожидается обустройство 19 километров дорожно-тропиночной сети.
Ко всему прочему, в парке установят 26 павильонов и более 200 камер видеонаблюдения. На его территории начнут работать галерея с мини-кафе, киоски, торговые павильоны. Для гостей сделают еще зону отдыха с тремя бассейнами с подогревом.
Глава комплекса городского хозяйства обратил внимание, что площадь благоустройства парка Северного речного вокзала составляет 49 гектаров. В общей сложности после окончания работ там появится 7 тысяч деревьев, свыше 3 тысяч кустарников, более 5 тысяч квадратных метров ярких цветников.
Ранее работы по благоустройству стартовали возле трех новых станций БКЛ метро. Тротуары частично замостят плиткой. Кроме того, будет проложено свыше 200 метров дополнительной ливневой канализации.
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