Работы по благоустройству стартовали возле трех новых станций БКЛ метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Стартовали работы по благоустройству территорий возле трех новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро – "Улица Новаторов", "Проспект Вернадского" и "Зюзино".

Как сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков, на прилегающей к станциям территории заменят покрытие проезжей части и организуют парковки.

Тротуары частично замостят плиткой. Кроме того, будет проложено свыше 200 метров дополнительной ливневой канализации, передает портал мэра и правительства города.

Также установят более 500 фонарей, высадят около 200 деревьев, более тысячи кустарников и уложат газон. Помимо прочего, там появятся лавки и остановки.

Заммэра добавил, что также будут благоустроены придомовые территории на улицах Удальцова и Новаторов. Общая площадь благоустройства составит более 36 гектаров.

Ранее Бирюков рассказал о возобновлении работ по благоустройству городских территорий, приостановленных весной из-за распространения коронавируса.