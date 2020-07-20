В Москве возобновили работы по благоустройству городских территорий

08:34
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В Москве возобновились работы по благоустройству городских территорий, приостановленные весной из-за распространения коронавируса, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Это в первую очередь касается прерванных в марте работ в Даевом и Ананьевском переулках, где создается пешеходное пространство при сохранении возможности для проезда автомобилей. По словам Бирюкова, там приведут в порядок дворы расположенных здесь жилых домов, обустроят детские и спортивные площадки.
Также власти планируют приступить к комплексному благоустройству в районе Дорогомилово – на участке от улицы Большие Каменщики до метро "Коломенская" и на территории вокруг Триумфальной арки на Кутузовском проспекте.
Работы запланированы на набережной Тараса Шевченко – от Новоарбатского моста до Бородинского, на Бережковской набережной – от Бородинского моста до моста Богдана Хмельницкого, на Украинском бульваре – от Кутузовского проспекта до Большой Дорогомиловской улицы, а также на Малой Дорогомиловской, 1-й и 2-й Бородинских улицах.
Заммэра подчеркнул, что благоустройство в Дорогомилове станет логичным продолжением прошлогоднего проекта создания комфортного общественного пространства в районе Киевского вокзала.
"Основной целью работ станет раскрытие потенциала территории и ее трансформация в ландшафтный парк районного значения за счет соединения так называемой активной зоны у площади Киевского вокзала с рекреационной зоной набережной Тараса Шевченко", – цитирует Бирюкова ТАСС.
Он добавил, что в зону благоустройства вылетной магистрали Большие Каменщики – метро "Коломенская" входят улица Большие Каменщики, Новоспасский проезд, Симоновский Вал, Велозаводская улица, проспект Андропова и улица Сайкина.
Перед властями стоит задача создать комфортное пространство для местных жителей с сохранением важной транзитной функции магистрали, улучшить транспортную схему, добавил Бирюков.
Что касается работ в районе Триумфальной арки, то, по словам заммэра, они позволят сделать "органичное продолжение" благоустроенного к 75-летию Победы парка на Поклонной горе. Он рассказал о планах создать здесь маршрут с экспозицией, посвященной ключевым сражениям и событиям Отечественной войны 1812 года.
Бирюков подчеркнул, что на всех объектах в зоне работ смонтировано специальное ограждение с сигнальными огнями, хорошо заметными в темное время суток.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что работы по благоустройству во дворах Москвы составят не более 25–30% от запланированного объема. В то же время он рассказал, что большинство ремонтных дорожных работ и часть проектов благоустройства, по которым есть контракты, будут выполнены.
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