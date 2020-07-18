Работы по благоустройству во дворах составят не более 25–30% от запланированного

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Работы по благоустройству во дворах Москвы составят не более 25–30% от запланированного объема, сообщил Сергей Собянин в интервью радио "Комсомольская правда".

"Конечно, благоустройство в этом году будет значительно меньшим по объемам. Мы уже просидели май, июнь, середину июля. Поэтому восполнить этот объем невозможно", – подчеркнул мэр.

В то же время он рассказал, что большинство ремонтных дорожных работ и часть проектов благоустройства, по которым есть контракты, будут выполнены.

По словам Собянина, из знаковых объектов доделают только уже начатое. В частности, Северный речной вокзал, территорию возле Киевского вокзала и некоторые некоторых вылетные магистрали.

"Понимаете, все трудности проходят. После неудобств, которые мы переживаем, остается красивый город, которым мы наслаждаемся, гуляем, любим его. Все равно надо этим заниматься. Город огромный, что-то мы привели в порядок. Но есть огромные территории, которые находятся еще далеко не в лучшем состоянии, и ими надо заниматься. Особенно в районах", – добавил мэр.

Он сообщил, что от программы "Мой район" город не отказывается, но объем работ в этом году будет меньше.

В проекте "Активный гражданин" начнется новое голосование, во время которого москвичам надо будет ответить на два вопроса. В первом вопросе у горожан узнают, требуется ли их двору озеленение.

На следующем этапе у жителей столицы спросят, происходила ли ранее высадка растений, деревьев у их домов по программе "Миллион деревьев". Во время опроса сформируют рейтинг дворов по количеству принявших участие человек и голосов, которые поддерживают благоустройство.

В дальнейшем специалисты изучат придомовые территории, чтобы понять, можно ли там сажать деревья, кусты. Положительное заключение гарантирует, что столичный двор пройдет в следующий этап голосования. Затем активные граждане решат, какие зеленые насаждения должны появиться в их дворах весной 2021 года.