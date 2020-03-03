Москвичи определят, какие дворы нужно благоустроить в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В проекте "Активный гражданин" начнется новое голосование, во время которого москвичам надо будет ответить на два вопроса. В первом вопросе у горожан узнают, требуется ли их двору озеленение, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.

На следующем этапе у жителей столицы спросят, происходила ли ранее высадка растений, деревьев у их домов по программе "Миллион деревьев". Во время опроса сформируют рейтинг дворов по количеству принявших участие человек и голосов, которые поддерживают благоустройство.

В дальнейшем специалисты изучат придомовые территории, чтобы понять, можно ли там сажать деревья, кусты. Положительное заключение гарантирует, что столичный двор пройдет в следующий этап голосования. Затем активные граждане решат, какие зеленые насаждения должны появиться в их дворах весной 2021 года.

Напомним, что проект "Активный гражданин" участвует в акции под названием "Миллион деревьев" с 2014 года. Прошло девять сезонов этой акции. В общей сложности в городе за шесть лет высадили более 850 тысяч растений. Удалось благоустроить свыше 9,6 тысячи дворов. Запуск "Активного гражданина", благодаря которому москвичи участвуют в опросах и высказывают мнение, состоялся шесть лет назад. В нем принимает участие порядка 2,7 миллиона человек.

Ранее жители Москвы выбрали растения для озеленения дворов. Первый этап голосования начался еще летом 2019 года, по его результатам определили 2006 дворов-финалистов.

