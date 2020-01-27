Жители Москвы выбрали растения для озеленения дворов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

В рамках программы "Миллион деревьев" жители столицы выбрали растения, которыми украсят дворы в Москве. Наибольшее предпочтение москвичи отдали ели обыкновенной и сирени, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Голосование проходило на сайте проекта "Активный гражданин". Первый этап голосования стартовал еще летом 2019 года, по его результатам были определены 2006 дворов – финалистов.

Второй этап начался в декабре 2019 года. На нем жители дворов, вышедших в финал, выбрали породы деревьев и кустарников, предназначенных для озеленения дворовых территорий.

Сообщается, что всего в голосовании приняли участие 15 758 москвичей.

Самое большое число голосов (14,77%) было отдано за ель обыкновенную. Второе место с результатом 10,03% заняла ива. Дуб и береза (9,8% и 9,64% соответственно) расположились на третьем и четвертом местах. Пятерку лидеров замыкает клен с 9,01% голосов.

Другие варианты получили несколько меньше процентов голосов. Так, рябину выбрали 8,85% москвичей, черемуху – 8,63%, липу – 8,43%, яблоню – 5,95%, тую – 5,78%, ясень – 5,63%, лиственницу – 3,48%.

Среди кустарников первое место с большим отрывом заняла сирень (28,18%). Чубушник или, садовый жасмин, расположился на втором месте (13,73%). На третьей позиции оказался кизильник (12,69%), на четвертой – барбарис (9,39%), на пятой – спирея (9,34%).

Сообщается, что выбранные деревья и кустарники посадят уже предстоящей весной. График посадочных работ опубликуют также на сайте проекта "Активный гражданин".

Ранее сообщалось, что участники проекта "Активный гражданин" могут отдать свой голос за одну из площадок, где планируется разместить круглогодичную ярмарку. На выбор граждан предлагаются следующие площадки для организации торговых мест: на пересечении Дмитровского шоссе и улицы Лобненской, улице Барвихинской, владении 6, и в Булатниковском проезде, владении 14.