Более 2,5 тысячи дворов в Москве благоустроили за 2019 год

За 2019 год в Москве благоустроили более 200 общественных пространств и порядка 2,5 тысячи дворов. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"В прошлом году в соответствии со стандартами благоустройства привели в порядок более 2,5 тысячи дворов во всех округах столицы. В них устанавливали новые скамейки, фонари, клумбы, велопарковки – всего около 75 тысяч объектов", – рассказал заместитель руководитель департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы Дмитрий Преснов.
По его словам, к улучшению городской среды активно подключались пользователи портала "Активный гражданин". Жителям Москвы предлагали выбирать конкретные проекты благоустройства и общие черты по районам в рамках проекта "Мой район".
Среди крупных реализованных в 2019 году проектов – новый парк на набережной Москвы-реки в Капотне. Кроме того, новые зеленые зоны для отдыха открыли в Куркине, Лефортове, Бибириве и ряде других районов. За год привели в порядок 126 парковых территорий районного масштаба.
Кроме того, благоустройство коснулось детских площадок и пришкольных территорий. Во втором случае, в частности, пользователи "Активного гражданина" выбирали, включать ли их в программу "Мой район". В итоге обновили более 380 таких участков.
Также Москва в 2019 году сделала еще больше шагов навстречу спорту. Значительное количество площадок обустроили в столичных парках, активные курсы открыли при проекте "Московские долголетие".
По проекту "Мой район" в столице также обновили культурные центры, музеи, библиотеки и школы искусств. В частности, сообщается, что музыкальной школе имени Ференца Листа в Вешняках выделили отдельное здание, а также отремонтировали киноконцертный за в Государственном Дарвинском музее Академического района.
Ранее стало известно, что в предстоящем учебном году в Москве планируют запустить проект "Школа старшеклассника". За введение новой подготовительный дисциплины также проголосовали на портале "Активный гражданин". Таким образом, взрослых школьников будут готовить к университету.
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