Высокий доступ к Сети. Как москвичи могут влиять на развитие столицы

Высокая доступность Сети должна стать конкурентным преимуществом России и граждан страны, заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию. По его словам, доступность интернета должна создать широкое пространство для образования и творчества, общения, а также реализации социальных и культурных проектов. "Это новые возможности для участия людей в жизни страны. Для нас значима каждая созидательная инициатива граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций, их стремление внести свой вклад в решение задач национального развития", – заявил Владимир Путин.

В Москве уже создано большое количество городских интернет-ресурсов, которые привлекают жителей к управлению городом. Столица стала лидером среди регионов страны в этом направлении. Наиболее успешными в этой сфере являются проекты "Активный гражданин", "Наш город" и "Краудсорсинг". Общее количество уникальных пользователей трех проектов превышает четыре миллиона.

"Активный гражданин"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Это проект для проведения голосований среди москвичей по вопросам городского развития. Создали его в 2014 году. Сегодня в проекте уже участвует свыше 2,7 миллиона человек. За более пяти лет его работы было проведено более 4,3 тысячи голосований. Активные граждане высказались больше 134 миллионов раз, и более 3 тысяч их замечаний было реализовано.

Жители столицы решают, какие поликлиники необходимо отремонтировать в первую очередь, как благоустроить парк возле дома и какую программу подготовить на День города.

К примеру, совсем недавно активные граждане определили программу зимних развлечений в 17 парках столицы. Голосование проходило в два этапа, в которых приняло участие более 180 и 175 тысяч человек соответственно. Самыми популярными у участников проекта стали Парк Горького, "Сокольники", парк Победы на Поклонной горе, сад "Эрмитаж" и Измайловский парк.

Буквально накануне на портале "Активный гражданин" завершилось голосование по вопросу создания электронной медицинской карты. Всего мнение высказало более 219 тысяч человек. Причем более 80% из них поддержало идею разработки карты.

Также проект запустил голосование, посвященное МЦК. У москвичей спросили об их отношении к идее создания "вагонов тишины" в поездах "Ласточка". Предполагается, что в них пассажирам будут рекомендовать отключать звук на мобильных устройствах, не разговаривать по телефону и даже не слушать громкую музыку в наушниках. В итоге свое мнение высказали 200 тысяч человек, и 54,92% из них поддержали идею.

В конце прошлого года москвичи одобрили уникальный проект "Искусство – детям". Благодаря ему проходит комплексное обновление материально-технической базы школ искусств. В голосовании приняли участие 206 тысяч человек.

"Наш город"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Портал "Наш город" дает горожанам возможность контролировать состояние инфраструктуры, проезжей части, транспортных узлов, освещения, уборки, благоустройства территорий и многого другого. Москвичи могут присылать фотографии проблемных участков во дворах, домах, на дорогах и других элементах городской инфраструктуры. Также на портале можно узнать о капитальном ремонте, управляющих организациях, отключении горячей воды, благоустройстве, объектах рекламы, торговли и строительства, а также о маршрутах общественного транспорта.



"Наш город": информационный портал

С октября 2011 года, когда онлайн-сервис запустили, на портале зарегистрировалось более 1,5 миллиона москвичей. За восемь лет работы с его помощью решили свыше 3,8 миллиона проблем, в том числе 500 тысяч проблем, связанных с уборкой дворов и дорог, более 450 тысяч проблем с ямами во дворах и на дорогах и более 190 тысяч проблем освещения в подъездах домов. При этом каждая вторая проблема была решена за два дня. В среднем в день решается более 2,5 тысячи проблем.

"Краудсорсинг"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Это онлайн-платформа для коллективной работы заинтересованных москвичей с целью подачи идей, их обсуждения и доработки, формирования списка лучших и дальнейшей реализации городскими властями наиболее значимых идей. В рамках проекта жители столицы не только участвуют в управлении городом, но и ежедневно взаимодействуют с властями. Платформой этого взаимодействия является единый городской портал mos.ru.

Со дня запуска в 2014 году на сайте проекта зарегистрировалось более 195 тысяч пользователей. За эти годы проведено 20 краудсорсинг-проектов, подано 98 тысяч идей и реализовано свыше 2 тысяч из них.

Только в прошлом году на краудсорсинг-платформе правительства Москвы прошло три проекта. Самым первым из них стал "Электронный дом". По результатам в столице планируют реализовать 342 идеи, которые предложили москвичи. Предложения направлены на развитие одноименного сервиса, который помогает жильцам управлять многоквартирным домом. Всего в обсуждении приняло участие более 11 тысяч человек. Они подали около двух тысяч идей на темы "Функциональность проекта", "Жизненные ситуации. Квартира", "Жизненные ситуации. Дом" и "Жизненные ситуации. Двор".

Следующим стал проект "Мой парк". Он проходил в октябре и собрал более 20 тысяч участников, став вторым по популярности после проекта, посвященного московским поликлиникам. Участники предложили более 2,1 тысячи идей по улучшению городских парков, приняли участие в обсуждениях и проголосовали за лучшие предложения. Реализовать планируют 349 идей.

Юбилейный краудсорсинг-проект под названием "Город спорта" завершился на площадке в ноябре. Почти 18 тысяч человек предложили более 2,3 тысячи идей по развитию физической культуры и спорта в столице. Реализовать планируется 79 из них.

В этом году на площадке планируется много интересных и полезных проектов. К примеру, уже 21 января стартует проект "Московские центральные диаметры". Жители столицы смогут подать свои идеи по развитию МЦД, которые открылись в ноябре 2019 года. Процесс будет проходить в три этапа: "Предлагай", "Обсуждай", "Оценивай".

Участники проекта смогут высказать свое мнение по следующим направлениям: наполнение станций (места для отдыха, озеленение летом, парковки, дополнительные услуги); комфорт пребывания в поездах; информирование, навигация в поездах и на станциях. Также можно будет рассказать о мероприятиях, которые хотелось бы посетить в павильоне МЦД на площади у Киевского вокзала.

Официальный портал мэра и правительства Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сайт mos.ru не только официальный портал мэра Москвы, но и единая платформа для взаимодействия городской власти и жителей. Здесь публикуются все новости правительства, собрана информация о самых интересных мероприятиях, проходящих в городе. Причем система позволяет жителям выбрать мероприятия, подходящие именно им. На портале доступны все электронные услуги столицы и инструкции для максимального удобства пользователей.

На mos.ru зарегистрировано 8,8 миллиона человек. Ежедневно его посещает около миллиона пользователей Сети. Им доступно свыше 350 электронных услуг и сервисов. Самой востребованной услугой минувшего года стала подписка на получение медицинских анализов. Пользователи посчитали сервис удобным, ведь результаты автоматически отправлялись на электронную почту заявителей. На портале зарегистрировали более 499 тысяч соответствующих обращений.

Второй по популярности стала возможность дистанционной записи на итоговое сочинение по русскому языку для учеников девятых классов – ею воспользовались 84 тысячи раз. Апелляция по ГИА в свою очередь замыкает тройку наиболее востребованных услуг с 15 тысячами обращений.

В топ-5 по популярности также вошли заявки на участие в проекте "Наше дерево" (более 6,5 тысячи обращений) и на внесение изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Москвы (более 2,7 тысячи обращений). В первом случае речь идет о высадке именного дерева, сертификат на которую выдавали родителям малышей, появившихся на свет после 1 января 2019 года. Во втором – москвичи непосредственным образом участвовали в формировании комфортной городской среды за счет собственных предложений по ПЗЗ.