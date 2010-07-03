Москвичи оценили благоустройство столичных парков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участники проекта "Активный гражданин" оценили результаты благоустройства столичных парков, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Всего в голосовании приняло участие более 179 тысяч человек. Они оценивали зеленые зоны, которые обновили с 2017 года. Опрос проходил в два этапа. Сперва участники проекта выбирали парк, который собирались оценить, а затем ставили оценку результатам его благоустройства.

Оценили парки 72,46% участников голосования. Большинство из них (90,63%) положительно отозвались о проведенном благоустройстве. 7,06% поставили оценку "хорошо". Не понравилось благоустройство 2,31% человек. Лидерами голосования стали парки "Ходынское поле", 850-летия Москвы, "Академический", "Южное Бутово" и парк усадьбы Люблино.

Парк "Ходынское поле" оценили 11,4 тысячи участников голосования. На втором месте парк 850-летия Москвы, оценку которому дали более 10, 9 тысячи человек.

Благоустройство парка усадьбы Люблино оценили 9,5 тысячи участников проекта, а за парк "Академический" проголосовали 8,9 тысячи "активных граждан". Оценку парку "Южное Бутово" дали 8,3 тысячи человек.

В столице стартовал краудсорсинг-проект "Мой парк". Он нацелен на то, чтобы собрать пожелания и предложения москвичей по совершенствованию зеленых зон.

Проект пройдет в три этапа: "Предлагай", "Обсуждай" и "Оценивай". Для участия в нем нужно зарегистрироваться на платформе crowd.mos.ru либо воспользоваться учетной записью портала mos.ru.

На первом этапе надо было предложить свои задумки по направлениям "События в парках", "Активности в парках", "Красивый парк", "Новости в парках: онлайн- и офлайн-сервисы". Завершился он 25 октября.

На втором прошли дискуссии по темам "Развлечения в парках Москвы", "Любимый парк" и "Мировые парки". Затем эксперты в лице директоров Мосгорпарка Вячеслава Дунаева, Парка Горького Павла Трехлеба, "Эрмитажа" Алексея Чибина и Бабушкинского парка Игоря Бускина выбрали лучшие идеи горожан.

На финальном этапе москвичи проголосовали за лучшие идеи из отобранных экспертами. Оставить свой голос можно было до 30 октября включительно. Предложения, получившие наибольшее количество голосов, будут реализованы.

