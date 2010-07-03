Краудсорсинг-проект "Мой парк" стартовал в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице стартовал краудсорсинг-проект "Мой парк", сообщает портал мэра и правительства Москвы. Он нацелен на то, чтобы собрать пожелания и предложения москвичей по совершенствованию зеленых зон.

Проект пройдет в три этапа: "Предлагай", "Обсуждай" и "Оценивай". Для участия в нем нужно зарегистрироваться на платформе crowd.mos.ru либо воспользоваться учетной записью портала mos.ru.

На первом этапе надо предложить свои задумки по направлениям "События в парках", "Активности в парках", "Красивый парк", "Новости в парках: онлайн- и офлайн-сервисы". Продлится он до 25 октября.

На втором пройдут дискуссии по темам "Развлечения в парках Москвы", "Любимый парк" и "Мировые парки". Затем эксперты в лице директоров Мосгорпарка Вячеслава Дунаева, Парка Горького Павла Трехлеба, "Эрмитажа" Алексея Чибина и Бабушкинского парка Игоря Бускина выберут лучшие идеи горожан.

На финальном этапе москвичи проголосуют за лучшие идеи из отобранных экспертами. Оставить свой голос можно будет до 30 октября включительно. Предложения, получившие наибольшее количество голосов, будут реализованы.

Проект приурочен к восьмилетию Мосгорпарка.

За пять лет к 18 проектам присоединились более 156 тысяч москвичей. Они предложили более 92 тысяч идей, из которых более 2,8 тысячи эксперты отобрали для дальнейшей проработки. Москвичи стали соавторами таких проектов, как "Детские поликлиники", "Московские поликлиники", "Московское долголетие", "Моя библиотека", "Мой офис госуслуг", "Культурные центры. Будущее", "Музеи Москвы" и других.

Платформу crowd.mos.ru запустили в 2014 году. В сентябре раздел "Краудсорсинг-проекты Правительства Москвы" появился в мобильном приложении "Активный гражданин".