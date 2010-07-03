Москвичи смогут оплачивать ЖКУ со смартфонов через "Госуслуги Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В обновленной версии мобильного приложения "Госуслуги Москвы" появилась возможность оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Для этого нужно зайти в раздел "Начисления за ЖКУ", нажать "ЕПД", перейти к пункту "Оплатить" и выбрать один из способов оплаты.

Также в приложении смартфона можно оплачивать автомобильные штрафы и пополнять лицевой счет ребенка для совершения покупок в школьном буфете.

Самый выгодный способ – оплатить с помощью карты москвича, поскольку в этом случае не взимается комиссия. Также оплату можно произвести с помощью банковских карт, переводов со счета мобильного телефона и Apple Pay.

Глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что власти развивают функционал приложения "Госуслуги Москвы", реализуют новые возможности, чтобы все необходимые госуслуги и сервисы были всегда доступны горожанам. При этом он уточнил, что помощь в этом оказывают сами москвичи.

"Корректировки нам подсказывают сами москвичи, именно их комментарии и пожелания мы берем в работу", – заявил он.

Мобильное приложение "Госуслуги Москвы", доступное в App Store и Google Play, объединяет полезные для горожан образовательные, коммунальные и транспортные сервисы.

Его пользователи могут просматривать электронный дневник ребенка, подавать заявки в единый диспетчерский центр, вносить показания приборов учета воды и электроэнергии и многое другое.