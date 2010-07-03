Москвичи смогут оплачивать ЖКУ со смартфонов через "Госуслуги Москвы"

В обновленной версии мобильного приложения "Госуслуги Москвы" появилась возможность оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Для этого нужно зайти в раздел "Начисления за ЖКУ", нажать "ЕПД", перейти к пункту "Оплатить" и выбрать один из способов оплаты.
Также в приложении смартфона можно оплачивать автомобильные штрафы и пополнять лицевой счет ребенка для совершения покупок в школьном буфете.
Самый выгодный способ – оплатить с помощью карты москвича, поскольку в этом случае не взимается комиссия. Также оплату можно произвести с помощью банковских карт, переводов со счета мобильного телефона и Apple Pay.
Глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что власти развивают функционал приложения "Госуслуги Москвы", реализуют новые возможности, чтобы все необходимые госуслуги и сервисы были всегда доступны горожанам. При этом он уточнил, что помощь в этом оказывают сами москвичи.
"Корректировки нам подсказывают сами москвичи, именно их комментарии и пожелания мы берем в работу", – заявил он.
Мобильное приложение "Госуслуги Москвы", доступное в App Store и Google Play, объединяет полезные для горожан образовательные, коммунальные и транспортные сервисы.
Его пользователи могут просматривать электронный дневник ребенка, подавать заявки в единый диспетчерский центр, вносить показания приборов учета воды и электроэнергии и многое другое.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.