Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Центры "Мои документы" предоставят ветеранам госуслуги на дому. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Сотрудники центров госуслуг проведут поквартирный обход более чем 60 тысяч ветеранов ВОВ, которые станут участниками проекта "Москва — с заботой о ветеранах".

Специалисты госуслуг окажут помощью ветеранам в снятии показаний счетчиков, принесут единый платежный документ, помогут оплатить коммунальные услуги, а также расскажут о различных социальных поддержках, которые они оказывают и при необходимости посодействуют при получении государственных услуг.

Также сотрудники госуслуг расскажут каждому ветерану о проекте и наградят именным сертификатом, который дает право на постоянное выездное обслуживание.

Узнать сотрудников можно по форменной одежде с бейджем, на котором стоит подпись руководителя центра госуслуг, дата выдачи удостоверения и срок его действия. Для уточнения информации ветераны могут связаться со справочной службой мэрии Москвы по номеру телефона: +7 (495) 777–77–77.

С 6 мая посетители офисов "Мои документы" смогут получить 12 новых услуг. Например, оформить удостоверения ветерана труда или Великой Отечественной войны.

Также будут доступны выдача удостоверения инвалида и инвалида войны, получение свидетельства о праве на льготы для ветеранов боевых действий и оформление справки о праве на льготы участнику обороны Москвы.

Кроме того, в МФЦ начнут оформлять льготы бывшим несовершеннолетним узникам фашизма и членам семей погибшего инвалида Великой Отечественной войны.