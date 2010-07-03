Почти все госуслуги переведут в электронный формат

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В Москве в ближайшие два-три года почти все государственные услуги переведут в электронный вид. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана.
"Какие цели мы для себя определили. Это, прежде всего, перевод госуслуг в максимальном объеме в электронный вид", – пояснил Гаман.
При этом он добавил, что перевести все госуслуги в электронный формат не получится, сложности возникнут при переводе госуслуг в жилищной сфере, поскольку это создаст определенные неудобства физическим лицам.
"Но все, что касается экономических госуслуг и юридических лиц, все будет переведено исключительно в электронный вид", – пояснил он.
Глава департамента добавил, что начиная с 2015 года для юридических лиц в электронный вид переведены 17 госуслуг, из них 12 – в земельной сфере, четыре – в сфере недвижимости и одна госуслуга – в сфере экономики.
Ранее сообщалось, что все свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) постепенно переведут в электронный формат в течение трех месяцев. СНИЛС будет доступен в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или в приложении.
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