СНИЛС переведут в электронный формат за три месяца

Все свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) постепенно переведут в электронный формат в течение трех месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пенсионный фонд.
"Все ранее выданные страховые свидетельства продолжат действовать, поэтому гражданам не надо обращаться в Пенсионный фонд России за обменом документов. Принятые изменения сохраняют привычный бумажный формат СНИЛС и дополняют его новыми электронными возможностями. Ввод уведомлений нового образца будет происходить постепенно, в течение трех месяцев, отведенных законом на реализацию всех поправок", – пояснил фонд.
Уведомления включат ФИО, дату и место рождения, пол человека и сам СНИЛС. Свидетельство об обязательном пенсионном страховании больше не будет выдаваться и обмениваться в бумажном виде. При необходимости в клиентской службе или управлении Пенсионного фонда можно получить справку со СНИЛС и другой информацией, указанной прежде на страховом свидетельстве. СНИЛС будет доступен в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или в приложении.
За 2018 год Пенсионный фонд зарегистрировал в системе обязательного пенсионного страхования 1,5 миллиона человек. По данным на начало 2019 года, число застрахованных составляет 155 миллионов человек.
В начале апреля Пенсионный фонд отменил бумажные СНИЛС. Россиянам больше не будут выдавать привычные свидетельства.
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